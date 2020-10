PSOE señala que el desempleo y la despoblación están entre "las grandes preocupaciones" de la Cuenca Minera

Según un comunicado, el 57% de los municipios de Huelva ha perdido población en los últimos 20 años. De los ocho pueblos que conforman la Cuenca Minera de Huelva, donde los socialistas han celebrado su siguiente encuentro comarcal, solo uno se libra de estar en esta estadística, La Granada de Riotinto, que ha pasado de tener 222 habitantes en 2000 a tener 235 en la actualidad. Con todo, este pequeño municipio se considera en riesgo severo.

El resto, Berrocal, El Campillo, Campofrío, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real han perdido población y la comarca en su conjunto tiene ahora 15.551 habitantes, frente a los 18.661 que tenía a principios de siglo. Valverde del Camino, que estuvo presente en la reunión, aunque pertenece al Andévalo, sí ha ganado censo, ya que presenta una variación de un 2,41% de crecimiento de población desde el año 2000 (12.479 habitantes) al año 2018 (12.780 habitantes).

Caraballo ha incidido en la necesidad de coordinar con los mandatarios municipales planes concretos para poder acudir a las administraciones con peticiones específicas encaminadas a paliar la situación de cada uno de los pueblos. Los alcaldes se han quejado del "abandono" de la Junta de Andalucía, que "redujo sin contemplaciones" las ayudas de los planes de empleo de este año. "Es incomprensible que en el peor año de los últimos tiempos, estos pueblos hayan tenido que sufrir un recorte tan desproporcionado", ha comentado el secretario general.

"Minas de Riotinto vio caer el presupuesto de la Junta para planes de empleo un 75,49%, con un 23,28% de tasa de paro. Fue uno de los más castigados de la provincia", ha señalado. Pero la Cuenca Minera ha sufrido "este castigo" en casi todos sus pueblos: "en Nerva, la inversión bajó un 63,70%; en Zalamea, un 60,90%; El Campillo, un 60,83. La Granada se quedó casi igual, porque solo bajó un 0,34%, y solo Berrocal y Campofrío vieron incrementadas sus cifras, pero con un ridículo 3,25% y 4,75%, respectivamente".

Por su parte, según este comunicado, "Valverde no se libró de la escabechina, viendo sus planes de empleo recortados en un 59,13%. La tasa media provincial de desempleo en el segundo trimestre del año es de un 13,85% (la nacional es del 15,33%). Exceptuando Berrocal, que se encuentra ligeramente por debajo (13,59%), el resto de municipios se encuentra con tasas que oscilan entre el 22,79% de Valverde y el 29,03% de la Granada de Riotinto".

Caraballo, que ha agradecido a los ediles y a los responsables del partido en cada municipio "el enorme trabajo y la dedicación que han tenido durante la pandemia, y siguen teniendo en estos momentos tan difíciles para todos", ha lamentado que "tengan que sentir el desaliento de un Gobierno de la Junta, un Gobierno de derechas que no atiende las necesidades básicas de la gente, a los servicios esenciales". Ha añadido que "a los recortes en los planes de empleo, se une que municipios como Nerva o Valverde, los de más habitantes de la zona, queden excluidos también de los fondos del programa andaluz de colaboración financiera para ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes".

El Gobierno central, la Diputación Provincial de Huelva y los propios ayuntamientos con sus recursos "han estado a la altura de las circunstancias", mientras que el Gobierno de Moreno, "ese que venía a cambiar las cosas para mejorarlas, está dejando muy clara su posición ante problemas de calado como el de la sanidad o la educación, donde claramente persiguen ir privatizado los servicios, algo que no podemos consentir los socialistas y vamos a pelear muy duro contra ello".

El secretario general los ha animado a seguir en la misma línea en la que vienen trabajando: "Estar cerca de la gente y ayudar en lo posible es algo que los ciudadanos saben valorar y se vio claro en las últimas elecciones municipales, que la gente confía en el Partido Socialista, porque no hay un pueblo que no gobernemos en la comarca, señal de que somos la garantía de futuro para ellos y no los vamos a decepcionar".