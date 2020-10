Hila agradece el "esfuerzo" y la "responsabilidad" de los ciudadanos de Palma frente a la COVID-19

Según ha expresado Hila en un mensaje dirigido a la ciudadanía, "Palma es una de las ciudades que mejor se ha comportado a nivel de país y no es por casualidad. Es gracias al esfuerzo y al compromiso de sus ciudadanos, empresarios y al trabajo conjunto y coordinado de las administraciones. Prueba de esto es que este sábado se levantan las restricciones que quedaban en los cuatro barrios de Palma y que ya no hay ninguno en esta situación".

En esta línea, ha hecho hincapié en que pese a que los ciudadanos "lo están haciendo bien, no se puede bajar la guardia". "Estamos viendo como en España y a nuestro alrededor, en el resto de países europeos, están subiendo los contagios", ha advertido el alcalde, quien ha continuado diciendo que "esto ha de recordar a todos que hay que cumplir las normas sanitarias básicas. Tres muy claras que son llevar mascarilla, distancia de seguridad y limpiarse las manos y, ahora en invierno, airear los espacios cerrados".

"No nos tenemos que relajar. Y no lo tenemos que hacer sobre todo, y sé que es complicado, en los espacios en los cuales nos encontramos con la familia y los amigos que muchas veces hace que nos relajemos en el cumplimiento de las normas. No lo tenemos que hacer. Sé que es un sacrificio pero lo tenemos que hacer para ayudar a nuestra familia y a nuestra ciudad", ha explicado Hila.

"Si queremos que nuestros trabajadores y empresarios retomen la actividad cuanto antes mejor es una responsabilidad de todos cumplir las normas porque esto seguro, hará que antes pasemos esta pandemia", ha añadido.

"En nombre de la ciudad, quiero agradecer el esfuerzo que estáis haciendo, el ejemplo que estáis dando, la solidaridad que estáis demostrando. Juntos lo conseguiremos. Por eso para mí es un honor ser vuestro alcalde", ha concluido el alcalde de Palma.