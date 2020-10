El duro mensaje de Mila Ximénez a María Teresa Campos: "Tienes a todo tu entorno hecho polvo"

La colaboradora de SálvameMila Ximénez no ha podido contenerse tras la tensa entrevista que el pasado sábado la presentadora María Teresa Campos concedió a Sábado Deluxe, y que supuso el fin de la relación entre Jorge Javier y las Campos. En este sentido, Ximénez ha querido enviar un duro mensaje a María Teresa Campos, a quien aconseja retirarse durante un tiempo.

Tras reconocer que está "más alejada" tanto de María Teresa como de Terelu, Mila Ximénez ha sido muy directa: "Yo a Teresa, que no he hablado con ella, lo que le diría es que para arreglar este conflicto, y yo he tenido un conflicto con Jorge y sé cómo son las cosas, y una de dos: o te mantienes en el más absoluto silencio hasta que se le pase, que se le pasa, o lo que no puede hacer es llamar a todo dios menos a la persona con la que ha tenido el conflicto. Y yo creo, Teresa, que no te quita ningún valor el que tú reconozcas que no estuviste acertada".

Asimismo, la periodista ha opinado que el enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos viene de lejos. "Lo que ha sucedido aquí no es un día aislado, es que ha habido una sucesión de días, incluso meses y años, donde habéis tenido conflicto", ha dicho.

No obstante, ha señalado a Edmundo Arrocet como el causante del comportamiento de María Teresa Campos, y en este punto se ha sincerado con la presentadora: "Tú no estabas a lo que estabas, en ese momento no te importaba ni Terelu, ni Carmen, ni el hijo. Tú venías a lo que venías, y es el tema de Edmundo, de Bigote Arrocet, y te tienes que tranquilizar y relajar, que es lo que te ha envenenado el alma y el cuerpo. Y si quieres que Edmundo vuelta a tu vida, llámale y que vuelva, pero te tiene absolutamente absorbida y no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor. Estás así por alguien que, al fin y al cabo, te ha destrozado la vida. Que tienes a todo tu entorno hecho polvo con el tema", ha concluido.

"Olvídate, todos hemos pasado por desamores, pero tú tienes una vida por delante, tienes gente que te quiere. ¿No te das cuenta de que esto os distancia mucho más? ¿No te das cuenta de que si yo soy Bigote Arrocet y te veo, te pierdo el respeto? Si lo sientes te lo callas, pero públicamente no digas nada más de él. Como hace él. Porque él es más listo que tú. Y los tienes a todos hechos polvo, a todos. Es lo único que te tengo que reprochar. Y si sufres, sufres en tu casa. ¿Tú te crees que no hemos llorado todos? Pero tú tienes que tener la cabeza erguida y no hacer el numerito que hiciste", ha concluido Mila Ximénez, muy alterada.