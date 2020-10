Ricky Desktop, la mente detrás de las canciones más virales de TikTok

Tiene más de 800.000 seguidores en TikTok, otros 35.600 en YouTube y unos 6.200 en Instagram -aunque la primera imagen subida a esta red social, que es la que acompaña a esta noticia, data de hace solo 5 semanas-.

¿Quién es Ricky Desktop? Es el cerebro y el alma de los temas musicales que más triunfan en TikTok: ha hecho más de 20 'beats' destinados a la plataforma en lo que va de año, y de esos más de media docena se han convertido en grandes éxitos virales. Si eres un auténtico tiktoker conocerás 'The Chicken Wing Beat', 'The Dice Beat', 'The Boat Beat' y, el más recientemente, 'The Banjo Beat'.

Desde luego si @charlidamelio, la más popular de TikTok con 92 millones de seguidores cuando se escribe este artículo, ha bailado sus temas, lo más probable es que tú lo hayas hecho también:

Ricky no es su nombre real y hace solo un par de meses que usa este alias artístico, según ha contado a The Verge el joven de 22 años. Ha estado tocando música desde que tenía 14 años y ahora este 'multiinstrumentista' hace sus ritmos desde el garaje de casa de sus padres, donde se mudó después de graduarse en la Universidad el año pasado.

La fama le llegó el pasado mes de abril, cuando se hizo viral su primer 'beat': 'The Sharkboy Beat'. Ahora tiene 1,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, y se han realizado más de 20 millones de vídeos de TikTok con sus ritmos, algunos con decenas de millones de reproducciones propias.

Este compositor de los tiempos modernos ha sido pionero en introducir algunos sonidos: "Fui pionero en el 'triple woah'. Por lo general, cuando suena el bajo, los bailarines harán el 'woah' -un movimiento acentuado del brazo y el codo popular en los bailes de TikTok- para enfatizarlo. Lo que hice fue agregar tres golpes de bajo más, súper calculados, para que los bailarines pudieran hacer el 'woah' tres veces o hacer tres acentos de baile concretos".

También afirma que fue pionero en "la gota de agua", y dice que es su "sonido básico", el cual introduce antes de que suene el bajo.