Aulafilm regresa a los colegios de CyL para fomentar un aprendizaje 'de película'

Desde una creencia similar, la de que "el cine transforma el aula", parte Aulafilm, una plataforma que permite a colegios e institutos proyectar películas online tanto dentro del aula como en las salas de cine colaboradoras en cada ciudad. Un herramienta en la que ya confían 123 centros educativos de toda España.

De ellos, un total de 28 colegios públicos de Castilla y León ha contado, en los dos últimos cursos, con sus propios cineclubs -gracias a la colaboración entre Aulafilm y la Junta-, en los que participaron más de 3.000 estudiantes de localidades como Benavente (Zamora), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), La Bañeza (León), o las ciudades de Valladolid, Salamanca y Ávila.

La convocatoria, que va camino de sumar ya su tercer año consecutivo en la región, permanecerá abierta para centros de Infantil y Primaria hasta el 23 de octubre en la web de la Consejería de Educación.

"Se trata de un proyecto muy ambicioso hecho por una organización muy pequeña. Nos mueve garantizar el acceso a la cultura y lo lógico es hacerlo desde la educación, que es la base de todo", ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, la directora de la plataforma Aulafilm, Helena Fernández.

Así, a través de un catálogo que reúne 150 títulos seleccionados tanto por su relevancia cultural como por su valor artístico y pedagógico, Aulafilm pretende dar la oportunidad a niños y jóvenes de "fascinarse y disfrutar" con las películas.

"El cine no es elitista por naturaleza, sino popular. No obstante, cierto tipo de narraciones no están al alcance de todo el mundo", ha explicado Helena Fernández, que ha apuntado que es precisamente desde esa "realidad tan injusta" desde la que parte la andadura de Aulafilm, cuyo objetivo poner el cine al servicio de las distintas etapas educativas.

"Raro es el profesor que no utiliza el cine en el aula, pero cada uno lo hace como puede y le parece", ha comentado Fernández. Es por ello que Aulafilm fomenta que sean los propios docentes quienes desarrollen el proyecto de cineclub, ya que son quienes mejor saben cómo introducir el cine en cada aula: "No es lo mismo una clase en Valladolid capital que un grupo reducido en un entorno rural".

En este sentido, su catálogo tiene la ventaja de servir de base para proyectos educativos y también de atender ese interés pedagógico para atender las distintas etapas educativas que usan Aulafilm, con propuestas que van desde 'El hijo de Saul' hasta 'La rata pirata'.

Por un lado, ha apuntado Helena Fernández, la plataforma intenta por un lado "atender a un espectro muy amplio de edades al tiempo que quiere ser escaparate de la enorme variedad y diversidad del cine" para un público que "quizá está más acostumbrado a ver películas de acción, de superhéroes, o a la producción exclusivamente norteamericana".

Como complemento a todo ello, la meta de Aulafilm es demostrarles que "también pueden disfrutar de un documental o de una película iraní en versión original", propuestas que puede que generen "extrañeza" entre los jóvenes espectadores, aunque eso forma también parte del propósito que tiene la plataforma. "Muchas veces esas barreras están más en los adultos que en los propios niños, que al final son esponjas", ha aseverado Fernández.

"Se trata de provocar esa curiosidad por seguir indagando y darle una oportunidad a otro tipo de cine, al tiempo que se fomenta también el escuchar otros idiomas, una barrera que parece que no acabamos de romper, aunque las series están haciendo mucho en este sentido", ha agregado.

Y es que, en la era de Netflix y el Video On Demand (VOD), Aulafilm apuesta por ser "un complemento que enriquezca la dieta audiovisual, para descubrir otros países, otros autores y otras miradas" pues, según señala Helena Fernández, "no existe un espectador para el cine iraní y otro para Hollywood, sino que son el mismo". "Lo triste", ha agregado, "es que no se conozca el otro lado, sea cual sea de los dos".

Además, lo mejor es que eso ocurra cuando uno se está formando, porque "si está a su alcance conocer otra cinematografía, va a poder ir mejorando su capacidad de disfrute".

Igual de halagadoras son las opiniones que llegan desde el otro lado de la pantalla: "La valoración de los profesoras es buenísima porque el cine no solo les ayuda a establecer una relación con sus alumnos en otro plano sino que logran que brillen capacidades que no se dejan ver en otras materias y suceden cosas distintas dentro del grupo", ha explicado Fernández. Al mismo tiempo, ha añadido, los alumnos también lo consideran un momento "muy especial".

De hecho, Aulafilm ha logrado que se creen esas sinergias en torno al cine también fuera de las aulas: "El año pasado se dio un caso en La Bañeza (León), en el que el dueño de la sala de cine municipal propuso despedir el curso con la proyección de 'Cinema Paradiso' en el patio del colegio para todas las familias y la comunidad educativa y en Benavente (Zamora), los profesores contactaron con el protagonista de 'Entre lobos' e hicieron una salida a naturaleza con él. Experiencias que los alumnos jamás olvidarán".

"Desde Aulafilm ponemos los ingredientes para hacérselo fácil pero luego surgen cosas maravillosas", ha incidido Helena Fernández, quien ha recordado también que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha sido una de las instituciones "precursoras" a la hora de sufragar este programa que en otras comunidades pagan los colegios de su propio bolsillo. Todo ello, ha destacado Fernández, para demostrar que el cine es tan indispensable dentro de las aulas "como la escuadra y el cartabón".