Internos del CIE de Aluche se declaran en huelga de hambre por "unas condiciones de vida indignas”

Varias personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, se han declarado en huelga de hambre desde su detención, el pasado 6 de octubre, a fin de reclamar su puesta en libertad.

Según esta plataforma CIEs No Madrid, una de las causas de esta protesta se debe a que a estas personas no se les está suministrando el preceptivo material de protección e higiene, pues no disponen más de una mascarilla quirúrgica para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Asimismo, han afirmado que los mismos no pueden comunicarse con el exterior.

Del mismo modo, han denunciado las deficiencias estructurales y de funcionamiento en el centro. Y es que, según la organización, "las personas encerradas en el CIE padecen unas condiciones de vida indignas”.