Unidas Podemos denuncia "vertidos ilegales" en el río Fardes

El diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia y la diputada provincial de Adelante, Alejandra Durán, han participado este viernes en una visita a la zona en Purullena, en que han defendido, según han indicado en una nota, que "la situación de estos vertidos viene de lejos".

"Tenemos conocimientos de varias denuncias ante el Seprona por parte de vecinos y colectivos ecologistas de la zona por los continuos vertidos de empresas de la zona y del propio Ayuntamiento. Los informes del Seprona son claros y confirman la presencia de aguas residuales en el cauce del río", han asegurado.

"Desde Podemos Granada no vamos a consentir que se sigan vertiendo aguas residuales al río Fardes y que las administraciones involucradas no sean capaces de resolver este grave problema medioambiental; no es lógico que, después de tres años de procedimientos, no se solucione", ha explicado Honrubia.

En este sentido, van a pedir una reunión con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para "solicitar toda la información y exigir que ponga medidas a los vertidos de aguas residuales en el río Fardes "

Alejandra Durán ha aseverado que instarán a la Junta de Andalucía para que acometa las obras necesarias para "instalar la depuradora de agua residuales en Purullena, que tienen obligación de poner y que esta más que amortizada con el canon de agua que todos los vecinos" llevan pagando "años".