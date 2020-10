De la Torre no entiende "la urgencia" de la oposición en pedir pleno extraordinario sobre el solar del Astoria

Los grupos municipales de PSOE y Adelante Málaga han anunciado este viernes que han propuesto un pleno extraordinario para "garantizar que el equipo de gobierno continúe con los trabajos de excavación de los terrenos del Astoria-Victoria". Además, proponen "que no se construya en estos terrenos, optando por que la plaza se quede abierta, tal y como está demandando gran parte de la ciudadanía".

Para De la Torre, "lo lógico es dejar que haya un tiempo de reflexión, de ver, de pensar y debatir y no que nos pronunciemos, parece que condicionando ya el camino de la reflexión", al tiempo que ha agregado que "ahora mismo no se va a construir nada".

"Ahora los arqueólogos tienen que terminar los informes y que la Junta decida" sobre el valor de lo hallado, ha reiterado, preguntándose, al respecto, "¿A qué viene la urgencia, dónde esta la preocupación de la urgencia...?".

A juicio de De la Torre, "si nos pronunciamos ya parece que evitamos que los ciudadanos sigan pronunciándose", ha asegurado el alcalde de Málaga. "Estas cosas necesitan un tiempo de reflexión", ha añadido.

El alcalde, en rueda de prensa en Málaga tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido, primero, en conocer la importancia de los restos arqueológicos aparecidos en el citado solar.

"Esperamos al pronunciamiento de la Junta, que es la que tiene que pronunciarse", ha apostillado, añadiendo que, de acuerdo con lo que determine el Gobierno andaluz y la importancia que tengan los restos, el propio Gobierno andaluz, "podrá hacer alguna recomendación; si hay que conservarlo y cómo conservarlo; si al aire libre o en el propio edificio en la parte de abajo...", ha agregado el regidor.

Asimismo, De la Torre también se ha referido a sobre si debe existir un edificio, como ha estado históricamente, o no: "Suponía que cuando se tirara abajo para hacer la excavación de nuevo surgirían esas ideas", recordando el pronunciamiento del Colegio de Arquitectos que defendía que la plaza mantuviera su configuración. En suma, ha señalado "es un tema abierto a la reflexión y respeto cualquier postura", ha concluido.

CIERRE DE COCA-COLA

Por otro lado, en relación con el cierre de la planta de Coca-Cola en Málaga, De la Torre ha vuelto a recordar que "dijimos en su momento lo que había que hacer, apoyar un proyecto que Cola-Cola nos planteó" sobre el año 2003. "Querían hacer una nueva fábrica en Málaga, que hubiera sobrevivido a esta crisis y hubiera salido fortalecida", ha apostillado.

Así, ha recordado los años 2003-2004 cuando el Ayuntamiento planteó la modificación elementos en Campanillas para una nueva la fábrica Rendelsur, de casi 80.000 metros cuadrados. "Correspondía a la Junta decir sí o no, nosotros decíamos que sí, porque era evidente que si la fábrica seguía donde estaba, donde no podía crecer, no sería una fábrica competitiva de cara al futuro".

Ha dicho, además, que ha hablado con los responsables de Coca-Cola sobre este tema "y ellos se acordaban, cómo no se iban a acordar del proyecto que plantearon y que en 2004 la Junta dijo no". "La consejera Concha Gutiérrez no estuvo a la altura de su responsabilidad", ha lamentando.

"Lo que es evidente es que dijeron que no porque quisieron decir que no", ha criticado, señalando que esa fábrica "hubiera garantizado hoy su continuidad con total seguridad, los directivos así me lo dijeron ayer", ha concluido, precisando que esta historia "se pudo evitar si en ese momento la Junta hubiera tenido una visión de futuro que no tuvo. Esa visión le ha faltado muchísimas veces", aludiendo, en concreto, a la Agencia Europea del Medicamento.