UGT avisa de mandos de la Policía Nacional que "incumplen los protocolos" de prevención del Covid-19

UGT señala los tres casos de contagio por Covid-19 confirmados en la oficina de documentación de Tablada, donde según el sindicato han sido "incumplidos los protocolos establecidos por Sanidad y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en prevención de la expansión de la pandemia". "Ante el último de los contagiados, no se han aislado ni realizado las preceptivas pruebas a sus contactos estrechos y ni siquiera se les ha avisado", enfatiza el sindicato.

Según UGT, el Comité de Seguridad y Salud laboral de personal no policial "no sirve a los mandos policiales más que para cubrir el expediente", pues a lo largo de la pandemia, "no ha sido reunido de forma extraordinaria ni una sola vez, pese a la insistencia y petición de UGT", sino "tan solo de forma ordinaria y sin el consenso de las organizaciones sindicales".

En la oficina administrativa para los DNI de la comisaría de Dos Hermanas, según el sindicato, miembros de UGT fueron "expulsados" al acudir en la primera oleada de la pandemia a suministrar elementos de protección frente al virus para los trabajadores, extremo que atribuyen a un mando policial.

"El pasado día 29 de septiembre de este año, se ha vuelto a repetir la historia, impidiéndose por el Subinspector de esa comisaría, en connivencia con los mandos de la Jefatura Superior, la labor de un delegado de prevención para una visita a las dependencias de Dos Hermanas", concluye el sindicato.