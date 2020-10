Fundación 'la Caixa' presenta un ciclo de conferencias sobre el papel de la voz en la música

Según ha explicado este viernes la entidad en un comunicado, la nueva programación de conferencias presenta una forma distinta de hablar de los mitos alrededor del canto, repasando cuatro de sus máximas expresiones: la ópera, el oratorio, el recital y la música popular.

Se trata de un recorrido en el que los asistentes podrán escuchar a algunos de los cantantes más destacados del siglo XX y aprender las claves para valorar los diferentes tipos de voz.

De la mano del contratenor Jordi Domènech, los amantes de la música, especialmente aquellos que valoran el instrumento vocal, podrán escuchar los pasajes solistas más felices de los oratorios de Händel y Mozart; entender qué necesita una voz para triunfar en una ópera, recorriendo piezas de Strauss y Verdi; descubrir por qué emociona la voz, analizando a Monteverdi o Schubert, y saber los secretos de este instrumento, desvelando los diferentes tipos de voz y de solista, escuchando obras de Händel, Mozart y Brahms.

UN CONTRATENOR DE LUJO

Jordi Domènech es el responsable de guiar a los asistentes por el mágico mundo de la voz. El contratenor ha cantado en la Royal Academy of Music de Londres y en la Guildhall School of Music and Drama de la misma ciudad.

Ha actuado junto a los principales coros y orquestas del Estado español y con los grupos Europa Galante, Hippocampus, La Colombina, Orphenica Lyra, Estil Concertant, Early Opera Company, Wiener Akademie, Venice Baroque Orchestra, London Baroque, Al Ayre Español y La Fura dels Baus en los principales festivales europeos.

Este ciclo de conferencias concentrará la información en cuatro sesiones y hará las delicias de los amantes de la música. Un auténtico recorrido por los clásicos del canto para mostrar las vicisitudes de la voz en sus distintos escenarios.

PROGRAMACIÓN

La primera sesión de este ciclo (martes 13 de octubre a las 19.00 horas) dará respuestas a cuestiones sobre el instrumento de los cantantes.

El visitante descubrirá si una soprano nace o se crea y sabrá qué es imprescindible para tener una carrera como solista. Jordi Domènech analizará cuando una voz es bonita, tiene potencia o cómo son los agudos, además de otros factores determinantes. Una sesión para descubrir los diferentes tipos de voz y de solista escuchando obras de Händel, Mozart y Brahms.

El martes 20 de octubre (19.00 horas), la conferencia analizará si tener un chorro de voz es suficiente para triunfar en la ópera, y Jordi Domènech ofrecerá un recorrido por algunos de los pasajes más emblemáticos del mundo operístico: Strauss, Verdi, Mozart, etc.

A la semana siguiente (martes 3 de noviembre a las 19.00 horas) se hablará de las confidencias, y se explicará por qué en las distancias cortas algunos cantantes se desmontan.

Se verán las diferencias entre canción, lied y melodías, entre otras. Los espectadores descubrirán que la emoción puede provocarse con solo cuatro notas. Un recorrido guiado por Dowland, Monteverdi, Schubert y Bellini.

Por último, el martes 17 de noviembre (19.00 horas) Jordi Domènech explicará por qué son diferentes las voces operísticas que cantan misas, réquiems o motetes de las que cantan ópera y recital. Para ello, los asistentes podrán disfrutar de una recopilación de los pasajes solistas más felices de los oratorios de Händel, Mendelssohn, Bach y Mozart, entre otros.