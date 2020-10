3d bracket: el accesorio para la mascarilla que protegerá tu maquillaje

Cuando ya dábamos por perdido el poder maquillarnos y lucir unos labios espectaculares, un nuevo accesorio ha "caído del cielo" para salvar nuestras mascarillas y poder llevar el maquillaje impecable.

El invento se llama 3d bracket y se trata de una especie de "marco" que se coloca bajo la mascarilla y permite que esta no se pegue a la nariz y la boca pero aun así siga siendo segura.

Este nuevo artilugio no solo permite que el maquillaje no se estropee, sino tambien que la piel no esté rozándose constantemente contra la mascarilla, evitando así la irritación y los brotes de maskné.

Suelen estar hechos de silicona de grado alimentario, suave y lavable o un plástico suave sin tóxicos y, aunque se están vendiendo y arrasando por Amazon, también pueden crearse mediante una impresora 3D.

Cabe decir que por supuesto son reutilizables, y el cuidado de este accesorio es el mismo que el de una mascarilla: solo hay que lavarlo con agua y jabón después de cada uso.

Una de las mejores cosas de este invento es que se adaptan a todo tipo de mascarillas, ya sean quirúrgicas o de tela. Solo hay que colocarlo por dentro de la misma y nos ponemos después la mascarilla como normalmente.

El soporte se adapta perfectamente al puente nasal para que se pueda respirar más suave y las gafas no se empañen con la respiración, además de no estropear el labial que llevemos.