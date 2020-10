Amazon Prime Day 2020: una fecha clave para ahorrar en tus compras antes de Navidad

Puede parecer que entre la fama que ha ganado los últimos años el Black Friday y la tradición de las rebajas después de Navidad, esta fecha especial para los clientes Prime de Amazon puede pasar un poco desapercibida en el calendario. Pero lo cierto es que esa tendencia está cambiando: el Amazon Prime Day se ha convertido en una gran oportunidad para ahorrar y, además, este año en un momento perfecto para adelantarte a las rebajas de Navidad.

Las fechas ya están claras: 13 y 14 de octubre, aunque la selección de rebajas exclusivas para los suscriptores del gigante online todavía no se han desvelado. Sin embargo, desde Amazon, ya han empezado a dejar entrever algunas de las claves de estos dos días de ofertas non-stop.

Uno de los principales objetivos de este es apoyar a la pequeña y mediana empresa. Estos días, los cliente de Prime han podido conseguir diez euros de saldo extra para comprar en el Prime Daya aquellos clientes que gasten 10 euros en productos vendidos por pequeñas y medianas empresas seleccionadas en la tienda de Amazon.

Este apoyo al sector después de un año complicado puede verse también en la selección especial de productos que ha llevado a cabo Amazon y que destaca entre su catálogo con el fin de dar a conocer los artículos artesanos de pequeñas y medianas empresas.

También cabe destacar que el plazo de devolución se ha ampliado y los artículos que se compren desde el Prime Day se podrán devolver hasta el 31 de diciembre. Un detalle que puede venir muy bien a la hora de adelantar las comprar de Navidad.

Si ya eres socio de Amazon Prime

¿Cómo comprar y disfrutar de grandes descuentos durante este Prime Day? Los clientes Amazon Prime, además de disfrutar de las ofertas de estos dos días, pueden este año hacerlo de tres formas que facilitarán su vida:

1.- Con Alexa. Tan sencillo como despertarte y preguntar: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas de Prime Day?”.

2.- App de Amazon. En cualquier momento y desde cualquier lugar para no perderte ninguna oferta.

3.- A plazos. Pueden optar por fraccionar sus pagos en cuatro plazos o bien acceder a una línea de crédito de hasta 3.000 euros, gracias al acuerdo entre Amazon y Cofidis España.

Si esto no te parece suficiente, también puedes descubrir las ventajas de ser de ser del club de Amazon más allá del Prime Day y probarlas durante 30 días gratis. Pero si todo esto no te ha parecido suficiente además de las compras de productos también puedes consultar qué otro tipo de servicios puede ofrecerte el gigante de las ventas online.

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratispara descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.