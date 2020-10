Illa pierde la calma con Madrid: "La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue este viernes inusualmente duro en sus palabras contra el Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso. En la rueda de prensa celebrada para anunciar la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, Illa culpó a Ayuso de haber "llegado aquí porque no se ha actuado antes" y aseguró que el Gobierno ha agotado sin éxito todas las vías para tratar de hacer rectificar al Ejecutivo madrileño. "La paciencia tiene un límite", denunció.

El ministro confirmó que las medidas que impondrá el Gobierno con el estado de alarma serán las mismas que estaban vigentes hasta este jueves: el confinamiento perimetral de nueve ciudades madrileñas -sale del grupo Alcalá de Henares-, incluida la capital, Madrid. Y dejó claro que, a su juicio, Ayuso no ha querido implantar las medidas decididas hace unos días y elaboró un marco jurídico débil para que la justicia las tumbara.

"La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver, hay que tomar medidas para la salud de los madrileños y para que esto no se extienda por el resto de España", argumentó Illa. Porque, dijo, "en política el 99% de los temas suelen ser discutibles, pero hay un 1% que no, y proteger la salud de los madrileños es indiscutible, como el hecho de que hay transmisión comunitaria en Madrid".

