Ana María Aldón celebra el alta hospitalaria de su hermano tras sufrir un ictus: "Un señor de los pies a la cabeza"

Ana María Aldón, esposa del extorero José Ortega Cano, está de celebración: su hermano recibió el alta hospitalaria el pasado jueves tras sufrir un ictus, motivo por el que la diseñadora tuvo que regresar a Cádiz de urgencia.

La exconcursante de Supervivientes 2020 anunció la buena noticia a través de una 'historia' en su perfil de Instagram. "Ya en casa. Un señor de los pies a la cabeza, la vida le da otra oportunidad para seguir dándonos lección de grandísima persona. te quiero", escribió junto a una fotografía de su hermano.

Aldón, que además compartió la canción de Pimpinela En lo bueno y en lo malo (hermanos), informó a los medios de comunicación sobre el estado de salud de su hermano el pasado martes, cuando se encontraba en la madrileña estación de Atocha.

Una 'historia' de Ana María Aldón sobre su hermano en Instagram. INSTAGRAM

"Tengo un hermano que se ha puesto malito, le ha dado un ictus, pero está estable, está muy bien, se está recuperando, pero eso es motivo para irme y estar al lado de la familia", explicó, visiblemente preocupada.

"Sobre todo voy por mi madre, que ya tiene una edad, está malita y ella no sabe que mi hermano está así. Me voy a acompañarla estos días", aclaró, a lo que añadió: "Mi hermano llevaba un par de días regular, pero está bien".

La esposa del exdiestro pidió ante las cámaras de Europa Press que no se le preguntara sobre la situación de su hermano delante de su madre, pues la mujer no sabía nada y no quería preocuparla. Asimismo, todo ha quedado en un susto, tal y como aseguró Aldón, muy feliz, en la red social.