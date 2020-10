Will Smith se toma con humor todos los memes que surgieron de él cuando su esposa le reveló su infidelidad

Fue el rapero August Alsina, gran amigo de Jaden Smith, quien lo destapó todo y quien hizo que a Jada Pinkett-Smith no le quedase otro remedio que contarle a su marido, Will Smith, que le había sido infiel con el joven, en un escándalo marital que ellos mismos sobrellevaron ante las cámaras.

Fue en el programa de Facebook Red Table Talk, que conduce la propia actriz de la saga Matrix. Ambos llevaron con sorprendente sinceridad y honestidad qué había supuesto para ambos el matrimonio, pero en un momento en el que Jada hablaba sobre sus sentimientos, quien estaba enfocado era el intérprete, que acaba de cumplir 52 años.

Aparecía obviamente abatido, con los ojos llorosos y, en Internet, eso significa carne de meme, dando igual las emociones que estés procesando por dentro. Y si a eso le sumamos que el vídeo se convirtió en el más visto de la historia de la red social de Marc Zuckerberg, lo tenía todo para convertirse en lo que, de hecho, se convirtió: un meme.

Cientos de ellos aparecieron de la noche a la mañana, siendo el segundo que el actor protagonizaba de forma viral después de uno muy conocido en el que sale señalando, con los brazos extendidos y en un claro gesto de "esto es evidente", algún objeto o frase.

Pero para el protagonista de la saga Dos policías rebeldes o la serie El príncipe de Bel Air (que tendrá una nueva temporada aunque virando de la comedia al drama) esto es solo otro motivo para bromear, una vez que no solo lo han superado, sino que han sido ejemplo para sus hijos.

A Will Smith le han parecido tremendamente graciosos algunos de ellos en los que se le ve con la cara triste y decaída, aunque, a modo de chiste ha querido matizar que no estaba llorando, sino que se le habían secado los ojos debido a un exceso de cafeína.

"No estoy muy triste. Creo que es porque bebo tanto café que me deshidrato y me lloran los ojos", aclara mientras se seca las lágrimas con un pañuelo en un vídeo difundido como motivo de la entrega a él y a su familia del premio Robin Williams Legacy of Laughter.

"Sé que la gente se ha pensado que estoy todo el día llorando, pero que no estoy llorando", comenta antes de que le corte su esposa: "Es una pena". Frase que repite el propio actor antes de explicar que aquella entrevista se grabó a medianoche y había tomado tanto café debido a que acto seguido tenía que irse corriendo porque al día siguiente tomaba un vuelo a Bahamas.

"Era medianoche y estábamos rodando tratando de apurarnos para ir al aeropuerto por la mañana", explica el intérprete. "Tendríamos que haberlo grabado de nuevo", añade Jada, quien piensa que debería haberse "mantenido más firme" cuando dijo que volvieran "a grabarlo todo". "Al final, todo el mundo estaba en plan: 'Pobre Will'", termina confesando el actor.