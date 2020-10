El Gobierno de Cantabria permitirá un 30% del aforo en los Campos de Sport del Sardinero y en el Malecón

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, tras la reunión mantenida con representantes del Racing de Santander junto al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE).

De esta manera, en los Campos de Sport, que tienen una capacidad de más de 22.000 espectadores, podrían entrar unos 6.000, con lo que habrá menos asientos disponibles que abonados ya tiene el Racing de Santander -ya hay unos 7.000- para esta temporada en Segunda División B, que se inicia la semana que viene en casa.

Por ello, el club trabajará ahora en una fórmula para asignar los asientos a los socios.

Se prevé diseñar un programa informático para asignar estos asientos a los socios, que serán distintos a los que eligieron en su carné e incluso podrían implicar un cambio de grada.

Una vez que tengan el asiento asignado, tendrán que imprimir la entrada, que será nominativa e incluirá datos personales, como nombre, teléfono o dni con lo que será intransferible.

El Racing de Santander pide "paciencia" a los socios y reconoce que éstos también "tendrán que poner de su parte". En principio, no se podrá comer, beber ni fumar, entre otras medidas de las que se irá informando. En principio, no se sacarán entradas a la venta para los no abonados.

En cuanto a los Campos del Malecón de Torrelavega, en los que juega la Gimnástica de Torrelavega, tienen una capacidad de más de 6.000 espectadores y se podrá ocupar un 30% del total.