Feijóo asegura que el TSJM dejó "claro" que Ayuso "tenía razón" y que el Gobierno de España "no"

El también líder de los populares gallegos se ha pronunciado de este modo antes de asistir este viernes en Santiago de Compostela a una conferencia del expresidente Mariano Rajoy y al ser preguntado por la gestión de la pandemia por parte de su homóloga madriñela.

De este modo, Feijóo se ha mostrado "convencido" de que la Comunidad de Madrid "seguirá las instrucciones del comité clínico y de los médicos a los que ha pedido su opinión". "Porque eso es lo que estamos haciendo los presidentes autonómicos", ha sostenido.

Tras ello, ha censurado la "ingerencia política" del Ministerio de Sanidad en la Comunidad de Madrid, un hecho que ha considerado que "no tiene precedentes". "No hay precedentes de que el Gobierno de España, a sabiendas que no tiene competencia, a través de una orden ministerial intente boicotear las competencias de salud de la comunidad autónoma", ha indicado Feijóo, que ha asegurado que el TSMJ "le ha dicho al Gobierno que no vale todo".

