De 'Supervivientes' y 'Myhyv' a las librerías: Albert Álvarez anuncia la publicación de su primer libro

Albert Álvarez, el segundo finalista de Supervivientes 2019, ha desvelado el nuevo proyecto que tiene entre manos, el cual no tiene nada que ver con la televisión, pues se trata de la publicación de su primer libro.

El que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversaha anunciado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que posa sonriente junto a una máquina de escribir.

El campeón de Atletismo ha avanzado que hace unos días recibió una noticia que le hizo "muchísima ilusión": "Por fin una gran editorial materializará mi proyecto llevando a las librerías este sueño".

El joven explica que, en sus páginas, presenta "una guía práctica" para "aprender de manera práctica a controlar las emociones": "En el libro, no solo te hablo de aquello que realmente me ha funcionado en la vida, también voy a compartir aquellos fracasos que tanto duelen, pero que tanto enseñan".

Álvarez asegura que tiene en cuenta las lecciones de "sus maestros", quienes le han enseñado lecciones desde "el cariño y el respeto". Y, además, anima a sus seguidores a formar parte del proyecto: "Me encantaría que fueras la pieza fundamental en la historia de este capítulo antes de cerrar este manuscrito".

"Es por ello, que me gustaría que me ayudaras con la siguiente pregunta. Quiero que formes parte de este libro. ¿Cuál crees que es la mayor fuente de inestabilidad en tu día a día?", ha zanjado el rostro de Telecinco, que ha dejado anonadados a los usuarios tras confesar sus planes.

Eso sí, no han dudado en participar: "El miedo a no aprovechar cada momento del día, y a no saber ver la belleza y la parte buena que hay en todas las cosas", "Inseguridad y miedo, miedo al fracaso, a decepcionar" o "el engaño, las mentiras, las desilusiones", han sido algunas de las respuestas.