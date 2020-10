Pepe del Real cuenta cómo se encuentra María Teresa Campos tras las críticas: "Estuvo a punto de llorar"

La reconocida presentadoraMaría Teresa Campos ha sido muy criticada durante esta última semana tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. Tras la polémica entrevista que la comunicadora protagonizó en Sálvame, María Teresa no se había pronunciado al respecto.

El colaborador de El programa de Ana Rosa, Pepe del Real, ha contado este viernes en su programa que ha podido hablar por teléfono con la líder de las Campos. "Me encontré a una Teresa totalmente abatida... Teresa estuvo a punto de romper a llorar con la voz entrecortada", ha empezado diciendo el colaborador.

Del Real ha explicado que la presentadora le ha reconocido que "no sabe '¿qué está haciendo este tío?' Porque es incapaz de pronunciar el nombre de Jorge Javier; '¿a dónde quiere llegar? Si no me tengo en pie, estoy destrozada'". María Teresa opina que pudo estar desafortunada en la entrevista, pero que no es proporcional al "machaque" mediático que está sufriendo.

Según ha explicado el colaborador de AR, la líder de las Campos dice no entender cómo tanto ella como sus hijas tienen que aguantar que se hable mal de ellas y que por "salirse una vez del tiesto la están catapultando". "Más bien sepultando", ha respondido el presentador Joaquín Prat ha las explicaciones de su compañero.

Alfonso Rossi ha recriminado a la presentadora por qué no cumplió con los objetivos que firmó para la entrevista. Asimismo, el colaborador ha preguntado si la protagonista de este embrollo ha reconocido parte de su culpa. Del Real ha contado que María Teresa no considera que tenga que entonar el mea culpa, ya que ella se tomó la situación como una broma.

"¿Broma? Pues gracia no le ha hecho a Jorge?", ha respondido Rossi. Pepe del Real ha reconocido que cree que la presentadora no estuvo acertada en los cometarios dirigidos hacia Jorge Javier al final de la entrevista y, en especial, el referido a la enfermedad del comunicador.