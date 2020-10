En el video, de 20 segundos, Mari Ramona dice que este año "no hay fiestas, ni no fiestas, así que no vale juntarse una muchedumbre por ahí porque nos podemos contagiar".

En un diálogo que mantiene con su padre, Mari Ramona le reitera que "no se puede ir de fiestas por ahí, que ya iremos al año que viene y no se puede hacer botellón, ni fiestas alternativas".