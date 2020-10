Los seguidores de Khloé Kardashian no la reconocen tras volverse a someter a varios retoques estéticos

Aunque ya es costumbre ver a cualquiera de las Kardashian sometiéndose a retoques estéticos, los seguidores de Khloé Kardashian están preocupados por el cambio tan extremo que acaba de dar.

La celebridad está totalmente irreconocible después de una evolución que no ha sabido frenar. Sin embargo, parece haberse dado cuenta de que está sobrepasando la línea de lo natural.

No obstante, la joven quiere arreglar el problema con más retoques. Una fuente le desveló al medio US Weekly que "no ha pasado por el quirófano para una cirugía plástica, sino para someterse simplemente a unos pequeños cambios".

Los tratamientos que se ha realizado no son de cirugía mayor afirma el anónimo, solo "microinyecciones, trabajo con láser y contorno facial". De todas formas, a la Kardashian no le importa lo que digan de ella, según otro testigo.

"A Khloé no le importa la reacción que ha recibido de los fans que dicen que no se parece a ella en sus fotos recientes. Ella piensa que se ve muy bien. Y en realidad no le importa lo que piense la gente mientras sea feliz", sentencia la segunda fuente.