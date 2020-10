"Cachondeo", "Se ríen de nosotros", "No te dejan vivir": los ciudadanos condenan la descoordinación en Madrid

Las restricciones en la Comunidad de Madrid para frenar el coronavirus han sufrido en los últimos días giros sorpresivos que han sumido en la confusión a la ciudadanía a las puertas del puente del 12 de octubre. Entrevistados por 20minutos, varios ciudadanos condenan la falta de coordinación entre el Gobierno central y el Ejeutivo madrileño. "Cachondeo", "vergüenza" y "jaleo" han sido algunos de los calificativos que han vertido.

"No he visto una cosa peor en mi vida, unas contradicciones totales, me parece muy poco serio por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid", ha dicho una entrevistada en las calles del centro de la capital.

"Te obligan a estar pendiente de la tele y de lo que ellos quieren, no te dejan vivir"

Otra estudiante, que ha optado por no salir este puente, se queja de que las constantes idas y venidas en cuanto a las restricciones sumen a la gente en la incertudumbre. "Te obligan a estar pendiente de la tele y de lo que ellos quieren, no te dejan vivir ni hacer tu vida, deberían ponerse de acuerdo", ha señalado.

"Me parece una vergüenza, parece que se están riendo de nosotros", han señalado dos mujeres, que tampoco tenían planeado salir de la ciudad este puente. "Como hables, te pones de mal humor".

Otro joven, de vuelta a Málaga tras haber venido a la capital para hacer un examen, dice que la indecisión en cuanto a las restricciones sumen en la confusión a los que vienen de fuera de la ciudad. "Es una vergüenza el nivel político que están demostrando, absolutamente todos los ciudadanos están en una situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica".