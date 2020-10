Pelea de Kendall y Kylie Jenner, que llegan a las manos con golpes en la cara, patadas y pisotones

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial", anunció hace poco la familia Kardashian-Jenner en un comunicado conjunto. Quizá lo que se ha podido ver en la última emisión de Keeping Up with the Kardashians podría tener que ver: una monumental bronca con golpes incluidos entre Kendall y Kylie Jenner.

Pasar tu vida rodeado de cámaras puede ser duro y tenso. Y las dos hermanas dieron muestras de ello. Kendall y Kylie salieron de un espectáculo junto con Corey Gamble, novio de Kris Jenner y ya iban con cierto enfado.

El caso es que Kendall subió al mismo coche que Kylie y Corey, probablemente porque ese vehículo tenía cámaras instaladas y así lo dictaminó la realización del programa.

Pero Kylie y Corey se negaron a llevar a Kendall a su casa, por lo que comenzó una tensa bronca.

"Le dije, 'Corey, cállate. Ni siquiera estás tratando de ayudar. Me quieres fuera de este auto'. ... Y luego Corey, en todo, dijo 'Fuck you' [que te jodan] y se volteó hacia el frente. Yo dije, '¿Fuck you? ¿Vas a decir fuck you?' Y ahí fue cuando comencé a ponerme histérica", describía después Kendall Jenner el suceso.

Y ahí llegaron a la pelea física. "Ella me golpeó -contaba Kendall-, no fuerte, le gusta, me golpeó o algo así, así que me volví hacia ella y la golpeé en la cara y luego ella me lo puso el talón en el cuello. Entonces comencé a patearle la espalda. se convirtió una pelea completa", describía la escena Kendall.

"El hecho de que mi hermana, mi sangre, reaccionara de esa manera, es tan perturbador", dijo temblando en declaraciones posteriores.

Finalmente, Corey y Kylie dejaron a Kendall en una gasolinera al costado de la carretera y otro coche tuvo que ir a buscarla. "Nunca volveré a hablar con Kylie", juró, conteniendo las lágrimas.