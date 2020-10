¿Mano o codo? Un premiado protagoniza un momento incómodo haciéndose un lío con los saludos al Rey en Barcelona

Momentos incómodos en la entrega de unos premios económicos en el marco de la Barcelona New Economy Week a la que han acudido el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez. El monarca, acostumbrado al protocolo habitual, estrechó la mano al primer galardonado... pero se dio cuenta del error con los siguientes, que le tendieron la mano esperando el mismo gesto.

El coronavirus ha modificado muchas costumbres y una de ellas es la forma en la que nos saludamos. Los momentos de tensión vividos en los alrededores de la Estació de França con la cadena humana formada por manifestantes en contra de la presencia del Rey en Barcelona han contribuido a una atmósfera de incomodidad que llegó hasta dentro del evento.

Acostumbrado a protocolos rutinarios y repetitivos, Felipe VI estrechó la mano al primer galardonado cuando fue llamado al estrado para recoger su premio. Cuando subió el segundo, el monarca se dio cuenta de su error y se inclinó hacia el premiado, que le tendió la mano esperando el mismo gesto que había tenido el Rey con el primero, explicándole supuestamente el error.

Por último subió un tercer premiado, que quizá no fue consciente de que el Rey había corregido el gesto del apretón de manos, y le tendió también la suya. Felipe II siguió aplaudiendo y luego abrió las manos en señal de que no podía hacer nada, mientras explicaba que no podía tocarle. El galardonado asintió y ofreció un choque de codo que el monarca correspondió riendo. Tras ello, hizo lo mismo con el presidente Pedro Sánchez y el Delegado Especial del Estado, Pepe Navarro, que también estaba en el estrado.