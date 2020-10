Isabel Ordaz revela si regresará a 'La que se avecina': "El personaje no daba más de sí"

Con el fin de la temporada 12 (temporada que ya se promociona en Telecinco), La que se avecina cierra un ciclo, se muda de plató y de edificio y las tramas y los personajes darán un cambio significativo. Pero parece que en todos estos cambios el personaje de Isabel Ordaz no tiene hueco.

La actriz interpretaba a Araceli Madariaga, exmujer de Enrique Pastor (José Luis Gil). Su personaje estuvo en la primera temporada, tras la cual se marchó, pero regresó en la quinta y comenzaron las idas y venidas hasta la novena, momento en el que abandonó la serie.

Parece que su marcha fue definitiva, según ha declarado en una entrevista con FormulaTV. En principio estas apariciones y desapariciones de su personaje le facilitaban poder compaginar la serie con diferentes obras de teatro, algo que se convirtió en la seña de identidad de Araceli.

"En la serie me querían y no me querían matar, que es lo que se suele hacer. Y a mí me venía bien, estaba todavía contenta hasta que, de repente, me pareció que por mí ya estaba un poco agotada, que el personaje no daba más de sí y ellos también lo consideraron", ha asegurado. "Luego no me ha interesado mucho volver, estaba concentrada en otros proyectos".

"Lo dejé completamente y tampoco ha habido por su parte ninguna invitación. Nos despedimos como amigos, todo muy educado, nos felicitamos por el éxito que habíamos obtenido y ya está", ha añadido Ordaz al citado medio. Así que parece que Araceli Madariaga no volverá a La que se avecina pues ya es un episodio cerrado para la actriz.