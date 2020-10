Zaragoza.- Azcón dice tras sentencia TSJM que "no puede haber medidas unilaterales" del Gobierno de España

El TSJM ha rechazado las medidas impuestas por Sanidad para el confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades madrileñas, al entender que vulnera derechos fundamentales.

"Lo que ocurre en Madrid no es una buena noticia" ha considerado Azcón para añadir que el TSJM "ha dado y quitado razones y las ha dado a la Comunidad autónoma y no al Gobierno de España. No toca hablar de perdedores y ganadores, pero sí de quien tiene razón y quien no", ha zanjado.

En rueda de prensa, Azcón ha dicho estar "muy satisfecho" de la filosofía que el Gobierno de Zaragoza ha puesto en práctica y que supone "crear los menos problemas posibles y dar el mayor número de soluciones". Ha explicado que todo ello pasa por el "diálogo y el consenso entre instituciones para que los ciudadanos sientan que hacemos nuestro trabajo".

Con motivo de la suspensión de las fiestas del Pilar y los llamamientos a evitar aglomeraciones, Azcón ha dicho: "es triste ser alcalde de Zaragoza y pedir a cualquier persona que no venga a visitarnos".

Se ha mostrado convencido de inmensa mayoría sabe que las restricciones de movilidad "son una necesidad" y ha concluido al subrayar: "aunque no pueden venir a vernos les invitamos a que vengan en años siguientes".