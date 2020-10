Susto al resintonizar la televisión y aparecer en la TDT el mensaje 'Madrid se muere'

🤦🏻‍♂️ Qué ánimo, madre mía !!!. Esto me he encontrado sintonizando la televisión de casa. #MadridSeMuere #Madrid pic.twitter.com/EOhcrqpsat

Que no pánico el cunda #MadridSeMuere pic.twitter.com/csmmtnMbCk

Pa' los de Madrid ¿Habéis visto la carta de ajuste de MADRID SE MUERE? Pues acabo de llegar a ella y no se han quedado ahí: pic.twitter.com/R8Q0j7GjU1

Estaba resintonizando la TDT y me he encontrado esto.

Razón no le falta #MadridSeMuerepic.twitter.com/6b4Uit5BtK