Cataluña prorroga 15 días la prohibición de las reuniones de más de 6 personas

El Departamento de Salud ha prorrogado hoy durante otros 15 días más las restricciones de aforos, actividades y horarios para contener la epidemia de COVID en los municipios barceloneses de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès, donde están vigentes desde el pasado 25 de agosto.

En una resolución firmada por la consellera de Salud, Alba Vergés, que publica este viernes el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la prorroga de las medidas anti-COVID-19 se debe a que se mantiene el riesgo alto de rebrote de la epidemia en estas tres localidades.

Además de recomendar a todos los vecinos de esos municipios que permanezcan en sus domicilios y no salgan si no es para ir a trabajar, comprar, estudiar, al médico o a otras cuestiones ineludibles, continuará en vigor durante 15 días la limitación de aforos al 50 % en bares y restaurantes, tanto en el interior como en las terrazas, donde las mesas tendrán que guardar una distancia mínima de dos metros, y no se podrá consumir en la barra.

El horario de cierre de estos establecimientos es a las 01.00 horas como máximo, sin que se puedan admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas. En los establecimientos hoteleros, el aforo de los espacios comunes se limita al 50 % del aforo autorizado.

Los actos religiosos, incluidas bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres, mantienen su limitación de asistencia al 50 % del aforo, y al 70 % en caso de teatros, cines, conciertos y espectáculos culturales. También sigue limitado al 50 % el aforo en equipamientos y actividades deportivas

Siguen prohibidas las reuniones de más de 6 personas en toda Cataluña

La Generalitat ha prorrogado durante 15 días más la prohibición en todo el territorio catalán de las reuniones de más de seis personas, tanto en ámbito público como privado.

El Departamento de Salud ha publicado este viernes una resolución en la que prorroga esta medida especial, que considera una herramienta "especialmente relevante, ya que se ha constatado que es en el ámbito familiar y social donde se produce un importante porcentaje de los contagios, como consecuencia de la relajación en los controles preventivos para evitarlos".

La prohibición de reuniones públicas y privadas de más de seis personas en toda Cataluña no afecta a las personas que son convivientes, ni se aplica en el ámbito laboral, en los transportes, en los centros escolares o en la asistencia a actos culturales, religiosos, deportivos o a manifestaciones, pero sí en la ocupación de mesas o agrupaciones de mesas en los establecimientos de hostelería y restauración, tanto en espacios interiores como en terrazas.

"Por sus características -según Salud-, las reuniones familiares y sociales son actividades que aumentan el número de contactos entre personas no convivientes, habitualmente durante un largo período, muchas veces en espacios cerrados y con relajación de las medidas de protección individual (uso de mascarilla); esto crea situaciones de elevado riesgo potencial de contagio y facilitan la transmisión y expansión del virus en la comunidad".