A Wyoming le 'estalla' la cabeza tras ver las recomendaciones Díaz Ayuso y a Martínez-Almeida a los madrileños

Una de las noticias que abordó El intermedio este jueves fue la orden del TSJ de anular las restricciones impuestas por Sanidad en Madrid para frenar los contagios de la Covid-19 en la capital.

El TSJ consideró que se veían afectados los derechos y las libertades fundamentales, y se procedió a la ratificación de las medidas acordadas en la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Yo pensaba que la Justicia estaba para solucionar los problemas una vez que se habían agotado todas las vías de diálogo", comentó Wyoming al analizar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre decisión judicial.

El presentador no comprendió como la presidenta de la Comunidad de Madrid se atrevió a pedir a los madrileños no salir de la ciudad tras levantarse el cierre que su Gobierno rechazaba y, en ese momento, a Wyoming le explotó la cabeza.

🔴 A Wyoming le explota la cabeza tras ver a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso recomendar a los madrileños que no abandonen la ciudad después de que el TSJM haya tumbado las restricciones tras una petición suya. ▶ #elintermediohttps://t.co/4ytFN2qZI6pic.twitter.com/F5G4pDAJSF — El Intermedio (@El_Intermedio) October 8, 2020

"¿Está pidiendo a los madrileños que no salgan de Madrid? ¿Pero no quería eliminar las medidas que prohibían que los ciudadanos salieran de la ciudad? ¿Pero no hay nadie sensato en el PP? ¿Dónde está el alcalde de Madrid, el Kennedy de Chamberí?", afirmó el presentador.

Tras emitir las declaraciones en las que José Luis Martínez-Almeida también recomendaba "prudencia" a los madrileños, Wyoming exclamó: "¡Otro igual! Pide responsabilidad a los ciudadanos para que no salgan de Madrid, pero deberían ser los políticos los que tuvieran prudencia y responsabilidad para no eliminar las restricciones".

"Mi cerebro es incapaz de procesar esto. La situación de la Comunidad de Madrid es grave desde el punto de vista sanitario, confusa desde el legal, e irresponsable desde el político", destacó el presentador.

Además, Wyoming rescató las palabras de Ignacio Aguado, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en las que comentó que los ciudadanos podrían elegir entre ser virus y vacuna.

"Visto los resultados de la batalla política y judicial, parece que el Gobierno de la Comunidad ha decidido ser virus porque no se entiende que haya elegido asumir el papel de oposición al Gobierno central antes que asumir su responsabilidad a la hora de controlar la pandemia", afirmó el presentador del programa de La Sexta.

Y continuó diciendo que "la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid parece la última prioridad del gobierno de Ayuso, que está más centrado en actuar de ariete de Pablo Casado".

Para concluir, Wyoming destacó que "ya hemos perdido demasiado tiempo con recursos judiciales y cruces de declaraciones, si algunos políticos deciden jugar con la salud que le pidan a los Reyes Magos el juego de Operación".