PP lamenta que Pimentel "haya decidido ser cómplice de la carrera política de Espadas dentro del PSOE"

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, se ha pronunciado en estos términos en un comunicado, haciendo referencia al ofrecimiento de Cs a Espadas de realizar un acuerdo para dar estabilidad al gobierno local durante los próximos dos años de cara a impulsar las medidas de recuperación ante la pandemia del coronavirus.

En este sentido, Pérez ha afirmado que los proyectos que Ciudadanos ha incluido en el pacto con Espadas "ya lo está cumpliendo" la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, quien cogobierna con la formación naranja, por lo que Pimentel tendría que explicar, según la popular, "las verdaderas razones por las que se ha firmado este acuerdo". Así, menciona la Línea 3 de Metro o la construcción de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, entre otros.

"Un acuerdo, por tanto, que no requiere de cumplimiento alguno ni de contrapartida porque eso ya lo ha puesto en ejecución Moreno, por lo que lo que tendría que hacer Pimentel es explicar las verdaderas razones por las que ha firmado este acuerdo puesto que lo que reclama ya está en funcionamiento", asegura.

Según la presidenta popular, "hoy los sevillanos tienen más claro que Cs en Sevilla ha dejado de ser una alternativa de gobierno a esta ciudad, no solo porque no incorporado ni una reclamación autonómica que no haya impulsado ya el gobierno de Moreno, sino que, a partir de hoy, se va a convertir en cómplice de la carrera de Espadas hacia otros cargos orgánicos aunque sea a costa de los intereses de esta ciudad".