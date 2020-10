València lliura els seus honors i distincions amb motiu del 9 d’Octubre

La ciutat de València ha ret aquest dijous homenatge i reconeixement a les personalitats i entitats que, “amb el seu treball, dedicació i esforç, han contribuït al fet que la ciutat millore i avance”.

L'alcalde, Joan Ribó, ha presidit l'acte formal en el qual s'ha reconegut la labor de qui fora regidor de l'Ajuntament fins fa pocs mesos, Ramón Vilar, així com de la periodista María José Grimaldo (els dos a títol pòstum), el periodista Vicente Vergara, el defensor del Major de la Ciutat, José Pelegrí, l'empresari Silvino Navarro (també a títol pòstum) i la compositora Ángeles López Artiga. Així mateix, s'han entregat les Medalles d'Or de la Ciutat a la Policia Local de València a la Societat Esportiva Correcaminos, el Gremi de Forners i Pastissers de València, el Banc d'Aliments i el col·lectiu ‘València en bici’.

Tal com ha subratllat l'alcalde en l'obertura de l'acte, “els Honors i Distincions de la Ciutat són expressió de gratitud i reconeixement al treball, la dedicació i l'esforç a les persones i entitats que han contribuït al fet que esta ciutat millore i avance”. Ribó ha assenyalat, així mateix, les “circumstàncies atípiques a causa de la pandèmia en les quals celebrem enguany el 9 d’Octubre, el dia gran de València”, malgrat les quals, la Corporació no ha volgut restar solemnitat a la commemoració, motiu pel qual la Reial Senyera ha presidit l'Hemicicle Municipal.

Imatge d'un moment de l'acte, celebrat a la casa consistorial Ajuntament de València

“Gràcies a la dedicació i treball de persones i entitats, com les que hui signifiquem, és possible pal·liar situacions tan complicades com la que vivim aquests dies i avançar com a ciutat resilient, preparada per a afrontar els grans reptes que tenim per davant”, ha afirmat l'alcalde. “La trajectòria i l'esforç individual i col·lectiu dels valencians i valencianes enforteix la nostra autoestima com a poble, que és el que tornem a reivindicar i celebrar este 9 d'Octubre: l'estima per la nostra terra i la nostra gent és la força que ens uneix, ens mobilitza i ens fa avançar cap a un futur esperançador”, ha afegit Ribó.

Per part seua, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha definit aquest acte de lliurament d'honors i distincions com “el gaudi de manifestar, de manera pública, i des del centre neuràlgic del Govern de la ciutat de València, l'estima, el reconeixement i l'admiració, que sentim cap a les persones i les institucions enguany reconegudes”. “L'acte de lliurament dels honors i distincions de la ciutat de València és sempre un acte emotiu, però també alegre i engrescador perquè suposa un homenatge de la ciutat a una sèrie de persones i institucions que contribueixen o han contribuït a fer-la com és”, ha afegit la delegada.

“Amor al treball i amor a València”

En nom de tots els guardonats ha pres la paraula el president del Gremi de Forners i Pastissers de València, Juanjo Rausell, qui ha agraït el suport i el reconeixement de l'Ajuntament i de la ciutat, i ha subratllat els dos elements comuns que lliguen totes les persones i entitats guardonades: “d'una banda, estar enamorats del que fem, enamorats del nostre ofici, de la nostra professió, i del que representem, la qual cosa converteix allò que inicialment pot ser una obligació i un deure, en una passió”.

“I l'altre denominador comú –ha continuat Rausell- és el nostre profund amor i devoció per aquesta ciutat, per València, i per tot el que ella representa per als valencians: la nostra història, els nostres valors cívics i culturals, les nostres tradicions i també el nostre estil de vida mediterrani del qual podem presumir: un estil obert, integrador, solidari, i capaç de combinar de manera sàvia, el treball, l'esforç i la festa”.

La intervenció de l'alcalde ha posat punt final a l'acte solemne. Joan Ribó ha manifestat, en nom de tots els valencians i valencianes, “l'admiració i el respecte de la ciutat pel treball i els valors que representen les persones i entitats guardonades, que són mereixedors d'aquesta gratitud per allò que van fer, que han fet i que desitgem que continuen fent, per a impulsar una ciutat lligada a la música, la cultura, l'acció social solidària, l'esport, l'activitat econòmica, la sostenibilitat i el servici públic”.

Imatge del trasllat de la Reial Senyera fins a la sala de plenaris, on s'ha desenvolupat l'acte. Ajuntament de València

Honors i distincions 9 d’Octubre d’enguany

Ramón Vilar. “Exercia el seu càrrec com a regidor d’Hisenda en aquest Ajuntament fins que va faltar fa pocs mesos. Un home amb una llarga trajectòria vinculada a la política valenciana des de les files del PSPV i també de la UGT. Un magnífic regidor al servici de València i una figura entranyable, de qui hem de posar en valor el seu tarannà dialogant, la seua experiència, el seu activisme per millor la ciutat, la seua dedicació a l’Ajuntament i la seua devoció ‘granota’ pel Llevant, on també ha deixat un gran buit, a l’igual que als nostres cors”.

Silvino Navarro, enginyer químic. “Va començar la seua carrera professional en Industrias del Curtido (Incusa), l’empresa de son pare. A partir d’ací, el seu esperit emprenedor i dinàmic el va portar a ser, entre altres coses, fundador i primer president de l’Associació Valenciana d’Empresaris i cofundador de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, i un dels promotors dels Premis Jaume I. L’any 2017 la Generalitat li va concedir la Distinció al Mèrit Empresarial i Social. Una persona compromesa amb el progrés de la seua terra, que va faltar fa pocs mesos i a qui hui recordem i distingim amb este guardó”.

Ángeles López Artiga. “La seua passió per la música ens deixa un prolífic llegat. Un talent reconegut tant dins de casa, ací a València, com fora. Compositora de més de seixanta obres, que abracen des del lied a peces orquestrals, passant per música de cambra i també òpera, estrenades als Països Baixos, Espanya, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Canadà, els Estats Units, Dinamarca, Rússia, Itàlia… A més, destaca com a soprano, pianista i en la seua faceta d’investigadora i pedagoga. Ha sigut catedràtica numerària del Conservatori Superior de Música de València i directora de l’Institut de Musicologia de la IVEI de la Generalitat, entre d’altres. A Ángeles, li hem de reconéixer la seua aportació durant les últimes dècades per trencar el sostre de vidre i visibilitzar el paper de les dones en el panorama musical”.

María José Grimaldo. “Va començar la seua trajectòria professional en la COPE i, amb posterioritat, va presentar el programa Parlem clar de Canal 9. Col·laboradora d’altres mitjans de comunicació com la Cadena SER i Mediterráneo TV. Ara bé, la seua casa, sense dubte, va ser el diari degà de València, Las Provincias, del qual va formar part més de 25 anys i en va arribar a ser subdirectora. Una periodista de les que s’anomenen de ‘raça’, amb vocació per oferir un servici públic a la ciutat i complir amb el dret a la informació dels valencians i valencianes”.

Vicente Vergara del Toro. “Exemple de compromís social i cultural durant tota la seua vida. Gestor cultural i periodista, fou un dels activistes i agitadors culturals de la universitat durant el franquisme. Va fundar amb altres intel·lectuals el grup Studio, que, amb el temps, passaria a l’històric València Cinema, al local del carrer de Quart. Entusiasta dels cineclubs, des del seu inici va escriure crítiques de cine en la ja clàssica Cartelera Turia, una cartellera de cine i revista cultural, de la qual fou després director i gerent”.

José Pelegrí. “Defensor del major de València, càrrec que ostenta de manera honorífica i altruista a l’Ajuntament des de juny de 2009. Es tracta de tot un referent a Espanya, ja que és el primer òrgan d’estes característiques creat a una ciutat. Tot i que el seu àmbit d’actuació és València, la seua dedicació fa que arribe a atendre consultes de tota la Comunitat Valenciana i fins i tot d’Espanya. Una tasca que hui reconeguem amb el títol de Fill Predilecte en nom dels valencians i valencianes”.

Gremi de Forners i Pastissers de València. “Les primers ordenances de l’Antic Gremi de Mestres Forners es remunten a l’any 1462 i és un dels pocs gremis que ha sobreviscut durant tants segles, més que res perquè la institució i la seua labor formen part inseparable del patrimoni cultural valencià i europeu, i constitueix un llegat històric de primer nivell. El gremi, com a associació empresarial sectorial de la província de València, té a hores d’ara, vora 300 afiliats, amb empreses que donen ocupació a unes 4.500 persones”.

Societat Esportiva Correcaminos. “Ddurant els seus més de quaranta anys d’història, ha merescut diversos reconeixements per la seua tasca, com ara la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de la Generalitat i un premi al Mèrit Esportiu, i ha esdevingut una de les més importants societats esportives de la ciutat, ja que ha sigut l’organitzadora de les grans proves atlètiques de València, consolidades al llarg de dècades, com són la Marató, la Mitja Marató i la Volta a Peu. Ara rep la Medalla d’Or de la Ciutat”.

València en bici. “Reconeixem el seu activisme voluntari per tal d’aconseguir que la ciutadania i les institucions entenguen la bicicleta com una peça fonamental de la mobilitat sostenible i de l’organització del territori. Durant les seues tres dècades d’història han contribuït a una comprensió de la ciutat més humana, més tolerant, més ecològica i més sostenible, amb contínues campanyes de conscienciació”.

Banc d'Aliments. “Una entitat radicada a la ciutat de València que entre els seus principis té els d’ajudar a la població amb menys poder adquisitiu. L’Ajuntament té un compromís ferm per assegurar a la ciutadania una alimentació saludable i en condicions de dignitat per a les persones més vulnerables. Per això hem emprés les polítiques públiques necessàries per a aconseguir-ho. Per no deixar a ningú arrere”.

Policia Local de València. “Ha complit enguany el seu 150 aniversari. Durant tots estos anys este cos de seguretat ha anat consolidant el seu paper com a una institució de proximitat que vetla per la convivència i els drets i llibertats de la ciutadania. Una història col·lectiva de la qual han format part homes i dones que, amb diligència i vocació de servici públic, han sigut i són garantia de benestar i tranquil·litat per als nostres veïns i veïnes”.