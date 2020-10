Cultura.- À Punt retransmetrà aquest divendres el concert de l'Orquestra de València des del Palau de la Música

Així ho ha indicat el Palau en un comunicat, en el qual ha detallat que es retransmetrà un concert realitzat aquest dimecres amb un programa "netament valencià". D'aquesta manera, a les 7.30 hores es podrà escoltar per À Punt Ràdio, i una hora després, a les 8.30 hores, es podrà veure per À Punt Televisió.

El públic podrà veure i escoltar l'Orquestra de València interpretant la "Marcha Burlesca" de Manuel Palau, el "Homenaje a la Tempranica" de Joaquín Rodrigo, les "Estampas mediterráneas" de Leopoldo Magenti, la "Sinfonía Aitana" d'Óscar Esplá i la Suite "Valencianas. Interior nº 3" d'Eduardo López-Chávarri, de qui es compleix el 50 aniversari de la seua mort.

També les "Seguidillas" de José Iturbi, una obra recuperada gràcies a la col·laboració amb el departament de documentació de la Filharmònica de Nova York i que va estar extraviada durant més de 50 anys.

Es tracta de la primera vegada que la ràdio i la televisió pública valenciana retransmet un concert de l'OV, i el primer dels compromisos de l'acord de col·laboració firmat entre l'Organisme Autònom Municipal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (OAM) i la Societat Anònima de mitjan Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC).

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha assenyalat: "No podíem tindre millor començament per a aquest acord que el concert commemoratiu del 9 d'Octubre i el record a José Iturbi en el seu aniversari, i a més, restransmés en el Dia de totes i tots els valencians".

"Estem molt contents d'haver fet realitat aquest conveni", ha afegit la regidora, que a més "permet acostar la gran música a les cases de la ciutadania, sobretot en aquests temps tan difícils que estem patint".

Per la seua banda, el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha afirmat que els mitjans de comunicació públics valencians "no es podien quedar al marge d'una iniciativa cultural tan ambiciosa com aquesta, que homenatja José Iturbi, una de les figures més prestigioses del nostre patrimoni musical".

Costa ha afegit que "en un moment tan difícil per al món de l'art, À Punt Mèdia dona el seu suport a la cultura difonent les activitats del Palau de la Música, institució amb la qual ens lliga un conveni de col·laboració i un esperit compartit de servici públic".

ANIVERSARI D'ITURBI

D'altra banda, El Palau de la Música va començar ahir també i amb motiu del 125 aniversari del naixement del pianista, compositor i director d'orquestra valencià José Iturbi, una sèrie de concerts. El 28 de novembre, dia en què es compleix el 125 aniversari, el pianista Joaquín Achúcarro oferirà un concert al Teatre Principal de València.

Tant per a aquest concert com per a uns altres de la temporada d'abonament 2020-2021, i que es puguen programar dins de la celebració de l'Any Iturbi, À Punt Mèdia farà una cobertura informativa específica i diferenciada.

El director del Palau, Vicent Ros, ha afegit respecte a aquest conveni que "aquest és un primer i ferm pas endavant de col·laboració, que volem consensuar i estendre-ho a altres cicles que produïm i impulsem des del Palau, com són el Festival de Jazz, els cicles Emergents, Pop-Rock, Jazz a Poqueta Nit, Literatura i pop al Palau o els reeixits concerts de Cambra al Palau, que desenvolupem en l'Almudín".

Així mateix, el conveni firmat també renova la col·laboració en el marc de les activitats infantils i educatives a través del programa Menut Palau, impulsat per l'OAM, i de la Colla d'À Punt, amb l'objectiu d'ajudar a introduir els xiquets i xiquetes en la cultura musical i a aprendre a gaudir d'un oci de qualitat.