La irónica parodia de James Corden sobre la inmunidad que Donald Trump dice tener a la Covid-19

THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN / YOUTUBE

James Corden es uno de los presentadores más conocidos del mundo gracias a exitosos programas como Carpool Karaoke, donde realiza entrevistas a cantantes desde un coche para que, a la vez, puedan cantar.

Esta vez, ha realizado una divertida parodia sobre Donald Trump en su programa nocturno The Late Late Show with James Corden compuesta en base a las propias palabras del presidente de Estados Unidos tras salir del hospital.

Algunas de las declaraciones de Trump durante la pandemia del coronavirus han quedado grabadas para la historia, pero con su positivo de Covid-19 ha llegado a decir tesoros como "quizás soy inmune" tres días después de su hospitalización.

Anoche en su programa, Corden utilizó esa frase como título de su irónica canción basada en el clásico Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, donde repasa todas las acusaciones hacia el empresario.

"Quizás sois inmunes a todas las mentiras que os dicen mis doctores" o "Quizás no lleve mascarilla porque no me preocupo por los demás" son algunas de las frases que utiliza para atacarle.