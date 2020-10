El Govern farà efectives aquest trimestre les ajudes per la DANA i convocarà a l'octubre les de la borrasca Gloria

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha avançat aquest dijous que el Govern farà efectives en aquest trimestre les ajudes per a fer front als danys causats en la Comunitat Valenciana per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) de fa un any i que aquest mes d'octubre es realitzarà la convocatòria perquè els municipis presenten les seues sol·licituds en relació a la borrasca Gloria del passat mes de gener.

Les estimacions de l'import dels danys per les catàstrofes podrien superar els 78 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana, el 50% dels quals aproximadament seran aportats pel Ministeri de Política Territorial, ha indicat després de reunir-se amb la delegada del Govern, Gloria Calero, els presidents de les diputacions provincials de Castelló (José Martí), València (Toni Gaspar) i Alacant (Carlos Mazón) i amb el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro.

Als presidents provincials i la FVMP els ha demanat la ministra que ajuden als municipis perquè presenten el màxim nombre de sol·licituds d'ajudes (que van destinades a infraestructures municipals i carreteres de titularitat provincial danyades) perquè a pesar que el crèdit disponible només per a pal·liar els efectes de Gloria és d'uns 22 milions d'euros, no tots els ajuntaments presenten projectes malgrat tindre infraestructures afectades.

Les catàstrofes ocorregudes durant els dos últims anys en la Comunitat Valenciana han sigut abordades en diversos reials decrets. En primer lloc, es van adoptar mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

En concret, entre els dies 1 de gener de 2018 i 31 de març de 2019 es van produir danys a Algemesí, Alginet, Alzira, Barxeta, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Fortaleny, Gandia, Llocnou de Sant Jeroni, Llutxent, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Real, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.

Un altre decret va recollir mesures urgents per a pal·liar danys causats per temporals i situacions catastròfiques a causa de les fortes pluges dels dies 25, 26 i 27 d'agost de 2019 i del 12 al 16 de setembre de 2019 per la DANA.

Així mateix, s'ha referit al Reial decret, que està en tramitació, i pròximament es publicarà la convocatòria sobre els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020, a causa de la borrasca Gloria i per la baixa de gran grandària que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020.

Pla de recuperació, transformació i resiliència

La ministra també ha destacat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia espanyola presentat pel president, Pedro Sánchez, i ha subratllat que l'eixida a la situació actual requereix una resposta de país que ve compassada per "una resposta d'Europa sense precedents".

Ha posat l'accent que es tracta d'un pla "especialment per als joves", una aposta de futur i que, per primera vegada, contempla la modernització de l'administració pública.

"És un esperó i un repte, i, per això, els he traslladat la necessitat d'unir-nos i treballar junts en enteniment i cogovernança", ha afirmat. "Tots tenim una gran tasca: la reconstrucció de país", ha resolt.

La FVMP exposa les seues reivindicacions

Per part seua, segons ha informat la FVMP en un comunicat, Alfaro ha traslladat a la ministra "la seua preocupació per escometre solucions entorn dels processos selectius del personal en l'administració local".

De fet, ha explicat que des de la federació crearan un grup de treball per a "optimitzar l'eficàcia i agilitació en aquests processos, que ara són extremadament lents, que es convoquen des d'institucions que cada dia compten amb menys efectius, que llastren l'activitat diària de departaments municipals i que quan els enfoquem en municipis de menor grandària, el drama és considerable després de les últimes reformes en la Llei de Contractes, llei de Subvencions, de control financer, etc".

Segons ha indicat, Darias ha manifestat la seua voluntat d'impulsar l'Estatut del xicotet municipi i de reformar la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local per a adaptar-la a les necessitats més immediates dels municipis en l'actualitat.

I Rubén Alfaro ha assenyalat sobre aquest tema "la importància que es tinga en compte el paper de les mancomunitats en la Comunitat Valenciana en eixa futura reforma del règim local i reconéixer-les com a entitats de rellevància en el nostre territori que hem de dotar de les eines necessàries per a convertir-les en útils i viables".