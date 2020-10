Los centros gallegos registran su mayor caída de casos de COVID-19 en activo, con cuarenta positivos menos

La actualización de la incidencia de COVID-19 aportada por la Xunta contabiliza un total de 379 positivos que se registran hasta ahora en los centros y que obligan a mantener unas 13 aulas cerradas.

El mayor número de casos se sigue dando en el área de Ourense, principal foco de incidencia del coronavirus de Galicia, con 138 positivos (nueve menos que el miércoles) y tres aulas cerradas.

Entre ellos destaca el CEIP As Mercedes, con 11 contagios; el CPR Plurilingüe María Auxiliadora con 10 y el Santa Teresa de Jesús y el Santo Ángel, que cuentan con ocho casos cada uno y este último un aula cerrada; mientras que el IES O Ribeiro de Ribadavia cuenta con siete positivos.

Los casos descienden también en el área de A Coruña, con 78; Santiago con 44 y Pontevedra con 43, mientras que Vigo se mantiene con 37. Por su parte, Lugo registra 32 y Ferrol 7.

No obstante, a pesar de que la diferencia de casos es notable respecto al día anterior, los datos facilitados por la administración no representan una instantánea precisa sobre el volumen de nuevos contagios, al limitarse a trasladar los que permanecen en activo y no concretar las altas ni los positivos que se añaden al montante respecto al parte anterior.

Tras analizar y comparar el balance del miércoles y del jueves, se pueden constatar al menos 36 altas de centros que desaparecen y que implican unos 43 que dejan de cuantificarse, aunque sin precisar si se trata de nuevos negativos, falsos positivos o de errores.

NUEVOS CENTROS

Asimismo, se informa de otros 22 centros que se suman al listado, con 24 positivos que se han registrado en A Coruña, Ferrol, Narón, Lalín, Arzúa, Rois, Santiago, Chantada, Lugo, Carballeda de Avia, Celanova, O Carballiño, Ourense, Cerdedo-Cotobade, Vilagarcía de Arousa, y Vigo.

Entre ellos, el CPR Plurilingüe Peña Redonda de la ciudad herculina, el IES Concepción Arenal de Ferrol, el IES As Telleiras de Narón, la escuela infantil de Lalín, el IES de Arzúa, el CEIP Plurilingüe de Pumar Urdilde de Rois, y el CPR San Pelayo Madre Benedictinas de Santiago.

También se han contado casos en el CEIP Xoan de Requeixo y el IES Val do Asma, de Chantada, y el CEIP Illa Verde de Lugo, el CEIP Pena Corneira de Carballeda de AVia, el CPR Plurilingüe Sagrada Corazón de Celanova, el ES Mnauel Chamoso Lamas de O Carballiño, y el IES AS Lagoas, del municipios de As Burgas.

Finalmente, otro positivo se ha detectado en el CEIP Plurilingüe de Carballedo, el IES Fermín Bouza Brey, el CEIP PlurilingÜe de San Bartolomé y el IES Faro das Lúas, estos en Vilagarcía y Vilanova de Arousa; y el CEP Igrexa Baladares, el IES de Beade, el IES Ricardo Mella y el CPR Plurilingüe Barreiro, en Vigo.