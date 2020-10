CSIF demana "baremació exprés telemàtica" per a places docents de difícil cobertura i mantindre el màster de Secundària

Així ho ha exposat CSIF en la reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord Interins celebrada aquest divendres.

El sindicat assenyala, en un comunicat, que cada curs la Conselleria d'Educació adjudica centenars de places de difícil cobertura. Amb els criteris que proposa l'administració i l'eliminació de l'exigència del màster, el sindicat creu que "poden fer classe a l'alumnat titulats sense la formació pedagògica adequada, sense coneixements de com s'imparteix una classe". "No s'està vetlant per la qualitat de l'educació pública valenciana", afigen.

CSIF exigeix que "el mèrit i la capacitat constituïsquen la forma d'accedir a una plaça de docent per la via de difícil cobertura i que no es faça per sorteig, com ocorre en l'actualitat, ja que no és un procediment ni just ni objectiu per a desenvolupar una tasca de la importància de la docència".

En el seu lloc, el sindicat ha proposat la Conselleria "una baremació exprés telemàtica, amb comprovació de mèrits una vegada adjudicada la plaça per a verificar eixe barem".

"L'atzar no pot decidir els futurs docents de la Comunitat Valenciana", assenyala la central sindical, que insisteix que es mantinga l'obligatorietat de comptar amb el màster de Secundària.