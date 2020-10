De la Torre recuerda que el PSOE "impidió que Coca-Cola tuviera nueva fábrica" en Málaga, que "no cerraría hoy"

Así lo ha manifestado este jueves el alcalde después de que el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, haya pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al regidor que "hagan algo para evitar" el cierre de la planta embotelladora de Coca-Cola en Málaga y se pongan las pilas para mantener esos empleos".

De la Torre en varios mensajes en su cuenta en Twitter, consultados por Europa Press, ha incidido en la memoria, en concreto, se ha remontado a los años 2003-2004, cuando el Ayuntamiento "plantea modificación elementos en Campanillas para nueva fábrica Rendelsur. La entonces consejera de Fomento, Concha Gutiérrez, veta la modificación". "El PSOE impidió que Coca-Cola tuviera nueva fábrica en Málaga. Esa gran fábrica no cerraría hoy", ha dicho De la Torre.

De igual modo, ha incidido en que así deja claro "donde está la responsabilidad de no haber contado con una fábrica de Coca-Cola tal que no cayera en la primera reducción a escala europea de las más débiles". "Málaga es un gran mercado para esa marca y merecía tener una gran fábrica. La Junta (2004) no nos dejó", ha apostillado De la Torre.

Asimismo, el alcalde ha dejado clara su "exigencia" a la empresa para que "ofrezca las mejores alternativas a los trabajadores de Coca-Cola en Málaga", además ha mostrado su "ofrecimiento a los trabajadores en todo lo que pueda ayudarles a defender sus legítimos intereses".

Coca-Cola European Partners ha convocado este jueves al comité de empresa de la planta embotelladora en Málaga, perteneciente a la sociedad Rendelsur, "para anunciarles la decisión de cerrar nuestra planta en esa ciudad", que cuenta con una plantilla de 77 personas.