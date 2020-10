Coronavirus.- UPV mantindrà la formació online la setmana vinent per a "facilitar els rastrejos i contindre el contagi"

Des de la institució acadèmica han recordat que el diumenge 4, d'acord amb les autoritats sanitàries, es va decidir que la docència en el campus de Vera passara a modalitat online, així com el que es restringiren totes les activitats presencials dels estudiants.

Una vegada realitzades les proves i obtinguts els resultats, ara han de dur-se a terme rastrejos i noves proves sobre els contactes estrets dels casos positius per a seguir fitant el brot.

Per tot açò, i de cara a limitar la propagació de contagis, s'ha decidit mantindre la modalitat online de la docència fins al dilluns 19 d'octubre, així com restringir tota activitat presencial dels estudiants en el campus de Vera. Aquesta mesura "permetrà contindre el possible contagi a l'entorn del campus de Vera".

"La presencialitat és un dels valors de la UPV com a institució i és clau per a seguir amb la formació. Des de l'inici de curs, la comunitat universitària de la UPV ha mantingut un comportament exemplar en els campus. Amb tot, es recorda la importància de la responsabilitat personal i la necessitat de mantindre i complir les mesures preventives establides en el Protocol Intern d'Actuació davant l'Activació de l'Alerta Sanitària per Coronavirus SARS-CoV-2 aprovat per la UPV i les directrius de les entitats docents", han assenyalat en un comunicat.