La mayoría de PSOE, IU y Podemos rechaza una moción del PP para consensuar aspectos educativos con la escuela concertada

La propuesta ha sido defendida por el portavoz 'popular', Jesús Ángel Garrido, que ha acusado al Gobierno riojano de tener el objetivo común de "amputar las libertades constitucionales, en base a lemas simplistas y barateros". Le ha reclamado que "huyan de imposiciones" de los socios de Gobierno, y aporten "mayor transparencia" en motivo educativo.

En este sentido, les ha exigido que den datos sobre planificación de inversiones, así como les ha acusado de "no hacer un verdadero esfuerzo" en la rebaja de ratios, al tiempo que ha criticado que "no se ha tenido en cuenta el ámbito sanitario, sino el político" en la vuelta al colegio, por lo que padres o alummos "no se la puedan jugar porque la Consejería de Educación sea poco diligente o temeraria". Además, ha exigido la realización de test masivos, que ha cuantificado en 850.000 euros.

De "tonterías" ha tildado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, la argumentación de Garrido, porque "no les convence nada, a pesar de que el consejero de Educación les ha dado explicaciones en los últimos días", y que "se han desarrollado planes y medidas bien tomadas".

De hecho, ha resaltado que se puede estar "satisfechos" por el hecho que de 42.000 alumnos y 5.700 docentes se hayan registrado solo 342 positivos de COVID-19. A continuación, ha apuntado que sería "una irregularidad" solo consensuar con la concertada y no con la privada las diferentes cuestiones educativas. Para concluir, ha puesto en valor el aumento del 4,55 por ciento del número de profesores, 177 más en este curso, y que incluso se puede llegar hasta los 270.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha calificado de "enfrentamiento ridículo y absurdo" al que está intentando llevar a los centros educativos por parte del PP, cuando el Gobierno riojano lo que está trabajando es "crear libertades" y "no mantener privilegios que ha mantenido durante 24 años" el Gobierno 'popular".

Moreno ha asegurado que la Ventanilla Única "viene a quedarse", así como otras medidas que apuestan por la "educación igualitaria", buscando un acceso a la educación en "equidad y justicia social".

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha acusado al Ejecutivo riojano de "crear problemas dónde no los había" en materia educativa, al tiempo que les ha recordado que están fomentando la "discriminación" de la escuela concertada sobre la pública.