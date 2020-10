9 d'Oct.- Descomptes per als nascuts o residents a la Comunitat Valenciana en la Ciutat de les Arts durant el pont

Segons ha detallat la Generalitat en un comunicat, la promoció aplica per a l'entrada del Museu i per a veure una pel·lícula en l'Hemisfèric. També en l'Oceanogràfic les persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana poden accedir a un descompte del 30% en les entrades a l'aquari, promoció en aquest cas només aplicable en comprar l'entrada per al divendres 9 d'Octubre amb un total de 2.000 entrades.

La resta del pont, del 10 al 12 d'octubre, per a tot el públic hi ha un descompte del 20%, en totes les entrades en adquirir-les en la web de l'Oceanogràfic i entitats col·laboradores.

La Ciutat de les Arts i les Ciències presenta per a aquesta tardor un oferta renovada amb l'exposició interactiva 'Play. Ciència i música' en el Museu de les Ciències, l'estrena IMAX 'Amazon Adventure' en l'Hemisfèric i l'Oceanogràfic l'exposició 'SOS Taurons' i el film de la BBC 'Shark: Una experiència en 4D' amb un preu especial de 2 euros durant tot el mes d'octubre.