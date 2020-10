9 d'Oct.- L'oratge per a la festivitat del Dia de la Comunitat serà tranquil amb temperatures en lleuger ascens

Així, el cel estarà demà poc nuvolós amb intervals de núvols alts, augmentant a nuvolós en l'interior nord de Castelló. El vent bufarà variable fluix, amb brises a la vesprada. Per la seua banda, el termòmetre arribarà en les capitals de província als 26 graus a València i Alacant i als 25 a Castelló.

En els últims 70 anys, des del 1950, el 9 d'Octubre més càlid es va registrar l'any 2012, amb una mitjana de 23 ºC, que és 5,7 superior a la mitjana normal, mentre que per contra, el més fred va ser el del 1998, amb una mitjana de 12.5ºC, 4,8 inferior a la mitjana normal.

Per la seua banda, el Dia de la Comunitat més plujós va ser l'any 2008, quan la precipitació acumulada va superar els 200 l/m2 a la Pobla del Duc, Carrícola i Anna, i més de 100 en moltes altres localitats, com València, on es van registrar 112,8 l/m2.