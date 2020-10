Dimiteix un dels deu diputats de Vox en Les Corts per motius personals

Després de la baixa voluntària, l'exdiputat seguirà vinculat tant a la formació política com al grup parlamentari, que comptarà amb la seua col·laboració i experiència en matèria sanitària, informa Vox en un comunicat.

Els seus companys li agraeixen el treball realitzat durant aquesta legislatura, des de l'entrada del partit en Les Corts el 2019, i li desitgen el millor per al futur.

L'any passat, la Conselleria de Sanitat va tramitar un expedient disciplinari a aquest metge quan era candidat electoral, després de ser denunciat per una pacient que presumptament va ser assetjada per ell quan la va atendre per una erupció cutània en la cintura.

També l'any 2019, David Muñoz, un altre dels diputats de Vox en Les Corts Valencianes, va abandonar el seu escó per a reincorporar-se a la seua tasca docent en la universitat.