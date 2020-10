Cs lamenta los "evidentes problemas de seguridad" del Mirador de Cárcava de Benacazón tras caer una joven

"El pasado jueves cayó desde el Mirador de Cárcava una joven, que tuvo que ser ingresada en el hospital con un traumatismo y que ya hoy se encuentra recuperándose en casa", señala en un comunicado, criticando "la más que evidente falta de seguridad del mirador de Cárcava, cuya obra debe retomarse de inmediato si no queremos lamentar otro desafortunado episodio como el que se ha vivido recientemente".

La diputada insiste que "no es un problema nuevo", pues ya presentó en enero una pregunta al Pleno de la Diputación de Sevilla en relación con la obra de este antiguo vertedero que, a su juicio, "estaba sin terminar". "Es más, ya entonces comentamos que no se tenía en consideración la distancia entre las estacas del mirador, cuyo espacio permitía el paso de personas entre ellas", añade.

A las preguntas presentadas en el citado Pleno, tal como indica Cs, "el gobierno de la Diputación presentó un informe con respuestas vacías de contenido". Ve el documento "lamentable y carente de veracidad", pues "es indiscutible que no podía responder a nuestras preguntas al ser un informe fechado el 13 de enero de 2020, 17 días antes de la celebración del Pleno".

Asimismo, asegura que "el propio Gobierno reconoció que en el espacio entre la alineación de pilotes y los muros de contención estaba prevista la plantación de plantas tapizantes y colgantes como complemento a la acotación del espacio y separación de lugares con peligro de caída, algo que nunca sucedió". Por ello, insiste Santa María, "se debe retomar de manera urgente la obra para añadir ese complemento de seguridad que nunca se colocó".

A este respecto, considera que "no es posible que el Gobierno socialista no se tome en serio el problema que existe en Benacazón y que casi le cuesta la vida a una joven". Por ello, afirma que insistirá de nuevo en el próximo Pleno de la Diputación para que se solucione, "de una vez por todas este problema, esperando que no tenga que repetirse un acontecimiento así para que se tomen las medidas oportunas".

"Desde Cs, y a través de nuestros concejales en el Ayuntamiento de Benacazón, seguiremos vigilantes para dar solución al problema de la seguridad del Mirador de Cárcava, con el único fin de que podamos disfrutar de estas vistas con las garantías de seguridad necesarias", concluye.