Cuatro motivos que demuestran que no es pronto para comprar el calendario de Adviento 'beauty' de Birchbox

Aunque aún quedan algunos meses, la Navidad ya empieza a estar presente para aquellos que la viven con intensidad (¡y que ya tienen lista su wish list para empezar a tachar en el Prime Day o el Black Friday!). Siendo conscientes de que aún es pronto para llenar la casa de luces y un sinfín de adornos temáticos, no se conforman a renunciar a ese sentimiento embriagador que estas fechas trae consigo; y, la verdad, es que no nos extraña, pues hay opciones para hacerlo sin que nuestro alrededor nos tilde de fanáticos y que hacen las delicias de la mayoría (¡'grinches', absténganse!).

Si bien es cierto que podemos empezar a hornear galletas de jengibre o mazapanes con el pretexto de estar ensayando, también podemos apostar por el elegir el calendario de Adviento con el que iniciaremos la cuenta atrás para los grandes días que nos esperan. Y, aunque los de chocolate son tentadores, los beauty lo son aún más. Este formato, desconocido para muchos y un habitual para los amantes de la cosmética y el maquillaje, nos permite disfrutar cada día de una minimuestra para el cuidado del rostro, el cabello o la piel. Una buena forma de mimarse y de descubrir nuevos productos de los que hacerse seguidor que, además, llenará nuestra casa de espíritu navideño (¡pero sin pasarnos!).

Aunque aún es pronto para decantarse por uno, la realidad es que desde Birchbox ya han lanzado el sueño... ¡y nos ha encantado! En formato chifonier y con 25 cajones llenos de sorpresas,el formato de este año tiene todo lo necesario para impregnar nuestra rutina de belleza de navidad. ¿Quieres saber qué es lo que incluye y por qué vas a caer rendido a sus encantos?

Eso sí, recuerda que, aunque compres ya el tuyo, los Calendarios de Adviento empezarán a salir del almacén de BirchBox a partir del próximo 23 de octubre. Pero, créenos, la espera va a merecer (y mucho) la pena.

Cuatro motivos 'beauty' para empezar a celebrar la Navidad

Un rostro cuidado. Someter a nuestro rostro a una rutina diaria de limpieza es fundamental si queremos conseguir los mejores resultados con el resto de cosméticos. Así, no hay crema que funcione mejor o un maquillaje perfecto sin una cara limpia. Para ello, este calendario de Adviento incluye muestras de exfoliante facial (de Vitamasques); geles y lociones limpiadores (de Apivita y Avène); una maracarilla de limpieza (de Caudalie); una crema hidratante (de Sukin) y un rodillo de jade de Mélusine, la herramienta 'beauty' de moda. Un maquillaje perfecto. Ya sea para las citas navideñas o porque nos apetece, lucir un maquillaje cuidado es todo un éxito que solo se consigue con la cara limpia y los mejores productos, como los que incluye este calendario. Un bálsamo para preparar la piel, de Ciate; una brocha difuminadora, de Spectrum; todo lo necesario para conseguir una mirada de infarto de la mano de Maxfactor, Rimmel London, The Beauty Crop y Bourjois; unos labios irresistibles con un bálsamo potenciador de color de Arrow y un labial de L’Oréal Paris; y un fijador de M.A.C. para estar perfectas durante todo el día. Un cabello brillante. Lucir 'pelazo' nos levanta el ánimo y, por ello, este calendario incluye todo lo necesario para conseguirlo, desde un champú de L’Occitane hasta una mascarilla de System Pofesional, sin olvidarnos de un acondicionador de John Freida que fortalece el cabello y un desenredante de Beauty Protector que nos ofrece un toque final para lucirlo brillante y sedoso. Un cuerpo irresistible. El calendario de Birchbox no se olvida del cuerpo y de la necesidad de hidratar la piel y de dejar un aroma agradable que sea inolvidable y único. Para ello, contamos con las muestras de los geles hidrantes de Clinique y Rituals; de la crema de Isdin y de la loción de Rosa de Marruecos de Treehut. Además, y para poner el broche de oro a nuestra sesión 'beauty', este producto incluye un esmalte de uñas de tono vino de Essie y una fragancia de The Body Shop.

