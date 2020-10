Beltrán Pérez cree que el pacto de PSOE-Cs "consolida al PP como única alternativa de gobierno"

El PP considera que "el único interés" del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "es la consolidación de una mayoría como paso previo para cumplir su aspiración política que es afianzar su trampolín la Secretaria General del PSOE".

Según indica la formación popular en un comunicado, "Ciudadanos ha renunciado definitivamente a ser alternativa de gobierno y optar por ser un partido bisagra". "La conveniencia personal de Ciudadanos es agarrarse a un clavo ardiendo con el fin de salvar su debacle en las encuestas", ha detallado.

Así, Beltrán Pérez cree que "los ciudadanos ya saben que solo tienen al PP como única solución a sus problemas porque, a partir de ahora, Ciudadanos será cómplice y responsable de todos y cada uno de los incumplimientos de Espadas".

Pérez se pregunta "qué pensarán aquellas personas que votaron a Ciudadanos con la esperanza de un pacto de gobierno alternativo a la izquierda como el que se fraguó en la ciudad de Madrid, Zaragoza o en la comunidad andaluza, que están consiguiendo transformar y hacer avanzar a sus territorios".

"NADA CAMBIA"

El PP ha considerado que, tras el pacto, "nada va a cambiar en la ciudad y en dos años y medio no se hará lo que no se ha cumplido en los cinco años anteriores". "El problema de Espadas no es de mayorías sino de su incapacidad para resolver los problemas de la ciudad", ha advertido Pérez.

"De hecho, Espadas ha gozado de mayorías para aprobar presupuestos, para desbloquear la Gavidia o Altadis o para hacer modificaciones presupuestarias y, sin embargo, no ha sacado absolutamente nada adelante ni cuando se apoyó en la izquierda radical ni cuando el PP le tendió la mano", ha explicado.

Pérez ha señalado que "Ciudadanos ya apoyó reiteradamente a Espadas para acabar revolviéndose contra un alcalde que no cumplió un solo compromiso" y, por ello, ha considerado que "el apoyo fijo de cuatro concejales en el pleno no va a resolver los problemas de limpieza, ni de empleo, ni de seguridad ni de absoluta parálisis que asolan a la ciudad de Sevilla".

Por el contrario, el portavoz popular ha destacado de su partido "el pacto presupuestario de 2018, la propuesta de creación de la Comisión para la Reactivación o la mano tendida para permitir el presupuesto de 2021 a cambio de seis millones de euros para autónomos o la convocatoria de 170 plazas de policía".

Por último, ha destacado que "la ciudad ya sabe que el PP es la única alternativa de gobierno". "Cuando un vecino tenga un problema ya sabe que solo va a poder contar con el PP para encontrarle una solución", ha concluido Beltrán Pérez.