Llega al cine 'Cartas Mojadas' el documental que narra la tragedia de la migración de la mano de Open Arms

Este viernes, 9 de octubre, llega a los cines ‘Cartas Mojadas’, un documental que retrata el drama de las miles de personas que cruzan el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa y que acompaña a los voluntarios de la ONG Open Arms en una de sus misiones en el mar. El largometraje ha obtenido el Premio del Público de la Sección Oficial de Documental de la 23ª edición del Festival de Málaga y de la 25ª edición del Festival de Ourense.

Siguiendo cartas escritas de madres a hijos, la voz acompaña al barco de la ONG Open Arms en su misión más dramática, luchando por salvar a 550 personas de un naufragio. Después traslada al espectador a las calles de París, donde la violencia policial contra los migrantes contrasta con el esfuerzo invertido en alcanzar Europa. Olvidándonos de que se trata de una historia real, la situación empeora cuando la película nos lleva a bordo de un barco de guardacostas libios y nos sumergimos en el lugar más peligroso del mundo, en Libia, donde se maltrata y esclaviza a seres humanos.

La apuesta de la directora, Paula Palacios, de rodar la película casi al completo en el mar tiene como objetivo mostrar, según sus propias palabras, "desde ángulos diferentes la tragedia de la migración y la violencia que sufren miles de personas tanto en tierra firme como a bordo de las embarcaciones. Un drama que en los últimos años ha ido empeorando. Primero la gente moría en el mar, a poca distancia, entre Turquía y Grecia. Luego, de manera desesperada, trataban de alcanzar Europa recorriendo por mar una distancia aún mayor y como única esperanza, estaban los barcos de rescate de las ONGs haciendo un trabajo que debería canalizar la Unión Europea. Pero el panorama cada vez es más desalentador y hoy hay barcos militares libios, que apoyados por esa misma Unión Europea, interceptan las barcas de migrantes para devolverlas a Libia. Y allí he querido llevar también al espectador, porque si fuéramos conscientes del lugar de dónde huyen las personas que se arriesgan a viajar por mar, no existirían dudas en la sociedad civil sobre el valor de las labores de rescate que se realizan en el Mediterráneo".

"Una bofetada moral", según Óscar Camps

El director y fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha explicado a 20 Minutos que ‘Cartas Mojadas' ayuda a comprender “por qué estas personas se lanzan al mar”. La obra muestra “la injusticia que viven, que hace que tengan que buscar un lugar seguro. No mejor; sino seguro."

Un tránsito que les lleva a la 'morte', en palabras de Camps: "A cruzar un desierto de forma arriesgada; a estar en un país en guerra donde no se respetan los derechos humanos, y luego se lanzan al mar con la desesperación de huir y con la desgracia de llegar a una Europa; que no es una suerte -recalca-, sino una desgracia, porque Europa no les recibe”.

Así, Camps describe el documental como “una bofetada moral que nos hace sentir culpables a todos. No solo a la clase política, sino a la sociedad en general por permitir que esto ocurra sin decir nada y mirar para otro lado”.

La premiada cineasta Isabel Coixet, añade: "es esta una película dolorosamente necesaria, que trasciende, con una factura impecable y un montaje preciso, en cada fotograma, los documentales anteriores que han tratado el mismo tema. Cartas Mojadas es una bofetada, un grito, una ola de indignación, una sacudida de empatía que no puede dejar a nadie indiferente. Cartas Mojadas no va a ser papel mojado. La belleza y la inteligencia del trabajo de Paula son una lección imposible de olvidar".

‘Cartas Mojadas’, una producción de Morada Films, ha contado con el apoyo de ICAA - Gobierno de España y de Al Jazeera Documentary Channel. Ha obtenido el Premio del Público de la Sección Oficial de Documental de la 23ª edición del Festival de Málaga y de la 25ª edición del Festival de Ourense -en el que ha obtenido además el Premio CIMA y una Mención Especial del Jurado-. Su estreno tendrá lugar este viernes, 9 de octubre, de la mano de Syldavia Cinema.