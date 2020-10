Casado censura que la imputación de Acebes ocupara "25 portadas" y ahora no tenga eco su absolución: "No hay derecho"

20M EP

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este miércoles que la imputación del exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes en el caso de la salida a Bolsa de Bankia ocupara "25 portadas" y, sin embargo, ahora no tenga repercusión mediática su absolución. "Hombre, no hay derecho", ha proclamado, para añadir que no puede haber distintas varas de medir al exigir ejemplaridad a los políticos.