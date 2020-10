La reacción de Noel Bayarri ('MyHyV') a la última foto de Adelina alimenta los rumores de que tienen una relación

Noel Bayarri fue señalado por muchos como el causante de la inesperada ruptura de Adelina y José, la pareja más sólida de La isla de las tentaciones que incluso tenían planes de boda.

Sin embargo, el canario se pronunció y aclaró si estaban o no juntos. "Me cayó una de hostias cuando le puse un comentario o dos a Adelina. No la conozco de nada, nunca la he visto, no he hablado con ella. Solamente es una chica que me pareció mona, que me gustó en La isla de las tentaciones y que cuando he visto sus fotos le he comentado, como a otras personas", explicó.

No obstante, y lejos de aplacar los ánimos de los fans, ha vuelto a hacerlo. En una de su últimas publicaciones, en la que se ve a la joven sentada en el coche y sonriendo -"Adoro la ambivalencia poética de una cicatriz, que tiene dos mensajes: aquí dolió, aquí sanó. Sé luz"- escribe, él ha contestado.

"¡Cómo brillas!", ha escrito el canario, muy criticado por alimentar esos rumores que no cesan. "Vas a por todas" o "es mucha mujer para ti", han sido algunas de las contestaciones que, a su vez, se ha llevado el joven.