Mora a Núñez: "Castilla-La Mancha ha tenido una desgracia tremenda con que usted lidere la oposición"

En la intervención final que han tenido los grupos para poner fin a la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el dirigente socialista ha dicho al presidente del PP que "con insultos no se llega a ningún sitio" y le ha reprochado que no asuma su responsabilidad y que lo único que haga el principal partido de la oposición es "poner palos en la rueda" y no aportar "nada".

"A algunos les viene muy bien el virus para ganar votos", ha enfatizado Mora, quien ha recordado a Paco Núñez que "no hay elecciones hasta dentro de tres años". "Ahora trate de apoyar a Castilla-La Mancha para que todos salgamos a flote", le ha exigido.

Según ha manifestado Mora, "las cosas están mal", pero "pueden estar peor, y espero que no estén peor con su ayuda", le ha replicado a Núñez. "Usted de momento está ayudando a que todo esté peor, pero se equivoca, con usted o sin usted esta región va a salir adelante".

"Le pediría que cambiase de tono, que cambiase de estrategia, que no se radicalice, que no compita con la extrema derecha y que ocupe lugares más moderados, más de centro", ha recomendado a Núñez.

Ha sido en esta intervención donde Mora ha adelantado que el PSOE va a votar no a todas las resoluciones del PP porque, según ha recalcado, si los 'populares' gobernasen no votarían ni aprobarían ninguna de las que han presentado porque "todo es mentira".

Finalmente, Mora ha asegurado que la herencia del gobierno del PP en la región van a llevar "al precipicio" a Núñez, a quien ha criticado por arrogarse la representatividad de la sociedad civil.