Amor Romeira asegura que Marta Peñate y Alessandro Livi se "enrollaron" antes de ir a 'La isla de las tentaciones'

La exconcursante de Gran Hermano y colaboradora televisiva Amor Romeira ha asegurado en su cuenta de Twitter que Marta Peñate y Alessandro Livi mantuvieron un encuentro con besos y abrazos en una discoteca, antes de ser. como son, concursantes con pareja en La isla de las tentaciones.

"Una de las tantas noches de La posada de las Animas me escribe Marta Peñate porque que está por Madrid, que se va a pasar, que necesita salir. Que lo ha dejado con Lester. En fin ¡DRAMAS!", comenzaba narrando Romeira, siempre según su testimonio.

La exgran hermana cuenta que Marta Peñate fue a la discoteca y allí comenzó a contarle que había roto con su novio, Lester (con el que ahora concursa en La isla de las tentaciones) y que en ese momento apareció Alessandro Livi.

Conociendo a ambos, Romeira ejerció de casamentera, según explica ella misma, animando a ambos a desinhibirse.

"Y cuando menos lo esperaba... allí estaban enrrollándose", rememora Amor Romeira a la que su amiga Marta Peñate no hacía más que decir, según cuenta, "No me creo lo que acaba de pasar", "Tía como me voy a liar con Aless" y "Estoy flipando, en serio".

Sin embargo, al parecer, la cosa no fue a más. "La realidad es que no paso nada más entre ellos", dice aunque opina que "se deben" una relación sexual.